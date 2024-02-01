На Одесщине разоблачили мошенника, представлявшегося работником СБУ и предлагавшего за деньги "трудоустройство" в спецслужбе. ФОТО

Гражданин соседней европейской страны выдавал себя за действующего сотрудника СБУ и "продавал должности" в спецслужбе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы. Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда тот получал средства от украинского военного, которому мошенник обещал "положительно решить вопрос" о переводе на военную службу в СБУ.

Как установило расследование, фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, специализировавшийся на мошеннических схемах в финансовой сфере.







В ходе расследования стало известно, что этот злоумышленник ранее задерживался Нацполицией за кражи банковских средств, а один из районных судов Киева уже рассматривает обвинительный акт на злоумышленника по нескольким эпизодам", - добавили в СБУ.

Мошеннику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

Также смотрите: ​На Одесщине предприниматель вместе со стражами порядка за $7000 переправлял уклонистов в Молдову, - ГБР. ФОТО