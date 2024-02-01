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На Одесщине разоблачили мошенника, представлявшегося работником СБУ и предлагавшего за деньги "трудоустройство" в спецслужбе. ФОТО

Гражданин соседней европейской страны выдавал себя за действующего сотрудника СБУ и "продавал должности" в спецслужбе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы. Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда тот получал средства от украинского военного, которому мошенник обещал "положительно решить вопрос" о переводе на военную службу в СБУ.

Как установило расследование, фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, специализировавшийся на мошеннических схемах в финансовой сфере.

СБУ затримала шахрая

В ходе расследования стало известно, что этот злоумышленник ранее задерживался Нацполицией за кражи банковских средств, а один из районных судов Киева уже рассматривает обвинительный акт на злоумышленника по нескольким эпизодам", - добавили в СБУ.

Мошеннику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

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На Одещину зловили

Автор: 

Одесская область (3567) СБУ (19893)


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Раніше цигани торгували ,,європейським посудом,, зараз працевлаштовують у СБУ.
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01.02.2024 13:25 Ответить
Баканов ?
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01.02.2024 13:26 Ответить
То не брат єрмака?
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01.02.2024 13:42 Ответить
Так він, щей вагітний-лжеСБУшник, он воно, що махалич…
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01.02.2024 13:46 Ответить
та ні, то на пузі ******** блюдо з чайними ложечками
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01.02.2024 14:06 Ответить
Таких тварей надо в военное время на кол сажать, никаких поблажек.
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01.02.2024 14:43 Ответить
 
 