"Донецк - это Украина!": Активисты "Жовтої Стрічки" оказывают сопротивление рашистам на оккупированном Донбассе. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Жовта Стрічка" продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам на временно оккупированном Донбассе.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Донецк, Перевальск, Макеевка, Старобельск — это Украина! Количество активистов движения "Жовта Стрічка" продолжает расти. Они собственноручно создают плакаты, развешивают желтые ленты и подписывают российские банкноты патриотическими высказываниями. Каждый день мы показываем оккупантам, что они - на чужой земле", – говорится в сообщении.

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