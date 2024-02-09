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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Донецк - это Украина!": Активисты "Жовтої Стрічки" оказывают сопротивление рашистам на оккупированном Донбассе. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Жовта Стрічка" продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам на временно оккупированном Донбассе.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Донецк, Перевальск, Макеевка, Старобельск — это Украина! Количество активистов движения "Жовта Стрічка" продолжает расти. Они собственноручно создают плакаты, развешивают желтые ленты и подписывают российские банкноты патриотическими высказываниями. Каждый день мы показываем оккупантам, что они - на чужой земле", – говорится в сообщении.

Также смотрите: "Крым - это Украина": активисты "Желтой Ленты" продолжают оказывать сопротивление в городах оккупированного полуострова. ФОТОрепортаж

Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка

Автор: 

Донбасс (26956) активист (630)


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«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».

"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
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09.02.2024 09:59 Ответить
Я ще пам'ятаю кадри виступу Зеленського і його "патріотичного" "кварталу" у Горлівці перед вором в той час, коли ворог душив і різав патріота депутата Рибака. Також в пам'яті інтерв'ю Зеленського про мову, що має бути один язік і це той, на якому він виступає - російський. То це було патріотично, чи ні, а 73%?
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09.02.2024 10:08 Ответить
А можна посилання? Особливо хочу почути де він говорить про ізик
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09.02.2024 10:17 Ответить
жити у цйому ґулаґу, і мати кохонес з цим боротися у собі, цє насправді ґеріозм
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09.02.2024 10:10 Ответить
Оці люди справжні Герої.
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09.02.2024 10:13 Ответить
Так тобі і розповіли, хто в Криму наводить наші ракети...
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09.02.2024 10:58 Ответить
 
 