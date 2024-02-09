"Донецк - это Украина!": Активисты "Жовтої Стрічки" оказывают сопротивление рашистам на оккупированном Донбассе. ФОТОрепортаж
Активисты движения "Жовта Стрічка" продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам на временно оккупированном Донбассе.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Донецк, Перевальск, Макеевка, Старобельск — это Украина! Количество активистов движения "Жовта Стрічка" продолжает расти. Они собственноручно создают плакаты, развешивают желтые ленты и подписывают российские банкноты патриотическими высказываниями. Каждый день мы показываем оккупантам, что они - на чужой земле", – говорится в сообщении.
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"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».