Полицейские перекрыли на Закарпатье канал поставки метамфетамина. ФОТО

Четверо закарпатцев торговали метамфетамином и теперь могут сесть на 12 лет.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Группировку организовал 32-летний житель Ужгорода. Он привлек нескольких местных мужчин: одни искали каналы поставок, другие хранили наркотики у себя дома и торговали ими.

Полицейские провели 8 обысков в домах и авто фигурантов. Они изъяли электронные весы, зип-пакеты с остатками наркотических веществ, более двух десятков банковских карт, автомобили, деньги и 320 граммов метамфетамина, стоимость которого на "черном" рынке составляет около 600 000 гривен.

Организатора и сообщника задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Четверым участникам группы сообщили о подозрениях в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 307). Им грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.





