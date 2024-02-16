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Полицейские перекрыли на Закарпатье канал поставки метамфетамина. ФОТО

Четверо закарпатцев торговали метамфетамином и теперь могут сесть на 12 лет.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Группировку организовал 32-летний житель Ужгорода. Он привлек нескольких местных мужчин: одни искали каналы поставок, другие хранили наркотики у себя дома и торговали ими.

Полицейские провели 8 обысков в домах и авто фигурантов. Они изъяли электронные весы, зип-пакеты с остатками наркотических веществ, более двух десятков банковских карт, автомобили, деньги и 320 граммов метамфетамина, стоимость которого на "черном" рынке составляет около 600 000 гривен.

Организатора и сообщника задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Четверым участникам группы сообщили о подозрениях в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 307). Им грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті

Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті
Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті
Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті

Автор: 

наркотики (2145) Нацполиция (16485) борьба с наркотиками (135) Закарпатская область (2587)


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Наступний тиждень пройде без нових ідей від зелених?
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16.02.2024 11:48 Ответить
Оце зібралися собі четверо закарпатців. Сидять, бухають - горілочка, півасік, фсьо путьом...

І тут один 32-річний каже: "Хлопці, а давайте метамфетаміном торгувати? Ти канали постачання знайдеш, а ви двоє будете зберігати його вдома і ним торгувати."

"Яка файна ідея!" - загомоніли всі. І виникло угрупування.

Отака х.ня, малята...
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16.02.2024 12:17 Ответить
Не перекрили, а очолили.
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16.02.2024 14:17 Ответить
 
 