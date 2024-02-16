Полицейские перекрыли на Закарпатье канал поставки метамфетамина. ФОТО
Четверо закарпатцев торговали метамфетамином и теперь могут сесть на 12 лет.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Группировку организовал 32-летний житель Ужгорода. Он привлек нескольких местных мужчин: одни искали каналы поставок, другие хранили наркотики у себя дома и торговали ими.
Полицейские провели 8 обысков в домах и авто фигурантов. Они изъяли электронные весы, зип-пакеты с остатками наркотических веществ, более двух десятков банковских карт, автомобили, деньги и 320 граммов метамфетамина, стоимость которого на "черном" рынке составляет около 600 000 гривен.
Организатора и сообщника задержали и отправили в изолятор временного содержания.
Четверым участникам группы сообщили о подозрениях в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 307). Им грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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І тут один 32-річний каже: "Хлопці, а давайте метамфетаміном торгувати? Ти канали постачання знайдеш, а ви двоє будете зберігати його вдома і ним торгувати."
"Яка файна ідея!" - загомоніли всі. І виникло угрупування.
Отака х.ня, малята...