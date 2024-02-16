Поліцейські перекрили на Закарпатті канал постачання метамфетаміну. ФОТО

Четверо закарпатців торгували метамфетаміном і тепер можуть сісти на 12 років.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Угруповання організував 32-річний мешканець Ужгорода. Він залучив кількох місцевих чоловіків: одні шукали канали постачання, інші зберігали наркотики у себе вдома й торгували ними.

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Поліцейські провели 8 обшуків у домівках та авто фігурантів. Вони вилучили електронні ваги, зіп-пакети із залишками наркотичних речовин, понад два десятки банківських карток, автомобілі, гроші та 320 грамів метамфетаміну, вартість якого на "чорному" ринку складає близько 600 000 гривень.

Організатора й спільника затримали й відправили до ізолятору тимчасового тримання.

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Чотирьом учасникам групи повідомили про підозри в незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 3 ст. 307). Їм загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.







