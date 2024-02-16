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Поліцейські перекрили на Закарпатті канал постачання метамфетаміну. ФОТО

Четверо закарпатців торгували метамфетаміном і тепер можуть сісти на 12 років.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Угруповання організував 32-річний мешканець Ужгорода. Він залучив кількох місцевих чоловіків: одні шукали канали постачання, інші зберігали наркотики у себе вдома й торгували ними.

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Поліцейські провели 8 обшуків у домівках та авто фігурантів. Вони вилучили електронні ваги, зіп-пакети із залишками наркотичних речовин, понад два десятки банківських карток, автомобілі, гроші та 320 грамів метамфетаміну, вартість якого на "чорному" ринку складає близько 600 000 гривень.

Організатора й спільника затримали й відправили до ізолятору тимчасового тримання.

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Чотирьом учасникам групи повідомили про підозри в незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 3 ст. 307). Їм загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті
Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті
Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті
Канал збуту метамфетаміну перекрили на Закарпатті

Автор: 

наркотики (1448) Нацполіція (15191) боротьба з наркотиками (147) Закарпатська область (2051)


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Наступний тиждень пройде без нових ідей від зелених?
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16.02.2024 11:48 Відповісти
Оце зібралися собі четверо закарпатців. Сидять, бухають - горілочка, півасік, фсьо путьом...

І тут один 32-річний каже: "Хлопці, а давайте метамфетаміном торгувати? Ти канали постачання знайдеш, а ви двоє будете зберігати його вдома і ним торгувати."

"Яка файна ідея!" - загомоніли всі. І виникло угрупування.

Отака х.ня, малята...
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16.02.2024 12:17 Відповісти
Не перекрили, а очолили.
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16.02.2024 14:17 Відповісти
 
 