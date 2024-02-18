Сутки в Донецкой области: под огнем Славянск и Краматорск, в Селидово разрушена школа. ФОТО
Оккупанты продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Новоукраинке Угледарской громады повреждено хозяйственное сооружение.
Покровский район
В Желанном Очеретинской громады повреждены 2 дома и заведение культуры. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром, 4 частных дома в Веселом Гае; трижды обстрелян частный сектор Курахово. В Селидово разрушена школа, повреждены 6 частных домов. В Гродовской громаде разрушена школа в Малиновке.
Краматорский район
В Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены; разрушены 2 дома и еще 23 повреждены. В Славянске повреждена школа. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.
Бахмутский район
В Северске поврежден дом. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка, Федоровка и Васюковка.
Эвакуация из региона
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 37 человек, в том числе 5 детей.
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Але Україна повністю залежна у зброї і коштах від іноземних країн
Думають змінять президента не буде обстрілів?
Обстріли будуть навіть коли виженуть кацапів з України
А припиняться тільки тоді коли в Росії почнуть по новому сприймати світ, коли відпаде манія (величия) але це зовсім не скоро