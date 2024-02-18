Сутки в Донецкой области: под огнем Славянск и Краматорск, в Селидово разрушена школа. ФОТО

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Новоукраинке Угледарской громады повреждено хозяйственное сооружение.

Покровский район

В Желанном Очеретинской громады повреждены 2 дома и заведение культуры. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром, 4 частных дома в Веселом Гае; трижды обстрелян частный сектор Курахово. В Селидово разрушена школа, повреждены 6 частных домов. В Гродовской громаде разрушена школа в Малиновке.

Краматорский район

В Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены; разрушены 2 дома и еще 23 повреждены. В Славянске повреждена школа. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.

Бахмутский район

В Северске поврежден дом. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка, Федоровка и Васюковка.







Эвакуация из региона

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 37 человек, в том числе 5 детей.