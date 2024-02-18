Доба на Донеччині: під вогнем Слов’янськ і Краматорськ, у Селидовому зруйновано школу. ФОТО
Окупанти продовжують обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.
Покровський район
У Желанному Очеретинської громади пошкоджено 2 будинки і заклад культури. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому, 4 приватні будинки у Веселому Гаю; тричі обстріляний приватний сектор Курахового. У Селидовому зруйновано школу, пошкоджено 6 приватних будинків. У Гродівській громаді зруйновано школу в Малинівці.
Краматорський район
У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранено; зруйновано 2 будинки і ще 23 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено школу. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка.
Евакуація з регіону
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 37 осіб, у тому числі 5 дітей.
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Але Україна повністю залежна у зброї і коштах від іноземних країн
Думають змінять президента не буде обстрілів?
Обстріли будуть навіть коли виженуть кацапів з України
А припиняться тільки тоді коли в Росії почнуть по новому сприймати світ, коли відпаде манія (величия) але це зовсім не скоро