Унаслідок обстрілу Краматорська загинуло 2 людини, - ОВА (оновлено)
Унаслідок російського удару по Краматорську Донецької області загинула жінка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - написав він
Імовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.
Рятувальна операція триває, додав керівник ОВА.
Пізніше Філашкін у телеграмі зазначив: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка".
За оперативною інформацією, під руїнами перебуває ще одна людина.
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Будь ласка, зачекайте...
Те відео, що р.ня виклала.. Де багато
наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити
людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Р.ня бродить, знімає «вірних до кінця». Така
наруга, таке знущання над тілами. Коли вони
будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3
Азовсталі наказом про збереження життя (!)
здали людей на нелюдські катування,
гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою прот
«людський ресурс».Якщо була турбота, то
чому так багато загиблих-великих, гарних,..
мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
@AleksejCernavs3
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https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1758962728193106146
Кацабы взялись за Славянск и Краматорск.Начинают готовить к сносу по тому же сценарию,что и Марьинку,Авдеевку.Путен еще со времен чечни и сирии,ничего нового не придумал.Люди и города ему давно не нужны,ему нужна победа.Война только на нашей территории,тут не вариант.
@NewTaras_Reborn
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https://twitter.com/NewTaras_Reborn/status/1758881496020987940 6 ч
Уничтожив один город в Украине, россия приступает сразу к уничтожению следующего. Именно уничтожению. Нет ни какого освобождения. А мир насцав себе в трусы и туфли, молча на это созерцает. И думает - вот вот им хватит, они напьются украинской крови и становятся. Не остановятся!