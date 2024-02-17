Унаслідок обстрілу Краматорська загинуло 2 людини, - ОВА (оновлено)

Унаслідок російського удару по Краматорську Донецької області загинула жінка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - написав він

Імовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Рятувальна операція триває, додав керівник ОВА.

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Пізніше Філашкін у телеграмі зазначив: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка".

За оперативною інформацією, під руїнами перебуває ще одна людина.