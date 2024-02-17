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Краматорськ (606) Слов'янськ (561) Філашкін (18)

Унаслідок обстрілу Краматорська загинуло 2 людини, - ОВА (оновлено)

словянськ

Унаслідок російського удару по Краматорську Донецької області загинула жінка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - написав він

Імовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Рятувальна операція триває, додав керівник ОВА.

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Пізніше Філашкін у телеграмі  зазначив: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка".

За оперативною інформацією, під руїнами перебуває ще одна людина.

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Samarska
Те відео, що р.ня виклала.. Де багато
наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити
людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Р.ня бродить, знімає «вірних до кінця». Така
наруга, таке знущання над тілами. Коли вони
будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3
Азовсталі наказом про збереження життя (!)
здали людей на нелюдські катування,
гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою прот
«людський ресурс».Якщо була турбота, то
чому так багато загиблих-великих, гарних,..
мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
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17.02.2024 23:51 Відповісти
У травні - за один приліт 60 убитими та 120 пораненими......
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17.02.2024 23:57 Відповісти
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

·

https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1758962728193106146

Кацабы взялись за Славянск и Краматорск.Начинают готовить к сносу по тому же сценарию,что и Марьинку,Авдеевку.Путен еще со времен чечни и сирии,ничего нового не придумал.Люди и города ему давно не нужны,ему нужна победа.Война только на нашей территории,тут не вариант.
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18.02.2024 00:04 Відповісти
Куп'янськ теж
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18.02.2024 01:22 Відповісти
Taras-ANTIVATA

@NewTaras_Reborn

·

https://twitter.com/NewTaras_Reborn/status/1758881496020987940 6 ч

Уничтожив один город в Украине, россия приступает сразу к уничтожению следующего. Именно уничтожению. Нет ни какого освобождения. А мир насцав себе в трусы и туфли, молча на это созерцает. И думает - вот вот им хватит, они напьются украинской крови и становятся. Не остановятся!
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18.02.2024 00:09 Відповісти
А що має робити світ? Наприклад, канцлер Німеччини, має сказати своєму народу, що вводить німецькі війська для захисту України? І що було б з цим канцлером через 5 хвилин після такого рішення? Ви би так зробили, якби були німцем? А потрібно було наріду думати і не ржати та танцювати по Трускавцях, заохочувати владу руйнувати армію та все заривати в дороги. Результат тих дій сьогодні вже дуже видно. А завтра ще буде краще видно. А що ми? А ми звинувачуємо світ, хоча самі нічогісінько не робили. Ми проміняли "95 десантну дивізію" на "95 квартал", а як полізли кацапи і почали стрирти з лиця землі їх міста, то біжать не до "кварталу", а до десантників за допомогою. "Квартал" сидить із жінками і дітьми в бомбосховищах. Чстина накивала п'ятками за кордон різні вщент розумні на сцені шефіри, тамбовські вовки..., чи вони в ЗСУ?
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18.02.2024 08:29 Відповісти
Наступне місто?
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18.02.2024 01:55 Відповісти
 
 