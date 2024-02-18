В результате обстрела Краматорска погибла женщина, - ОВА
В результате российского удара по Краматорску Донецкой области погибла женщина, под завалами могут находиться еще два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - написал он
Вероятно, под завалами могут находиться еще два человека.
Спасательная операция продолжается, добавил руководитель ОВА.
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Пожалуйста, подождите...
Те відео, що р.ня виклала.. Де багато
наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити
людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Р.ня бродить, знімає «вірних до кінця». Така
наруга, таке знущання над тілами. Коли вони
будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3
Азовсталі наказом про збереження життя (!)
здали людей на нелюдські катування,
гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою прот
«людський ресурс».Якщо була турбота, то
чому так багато загиблих-великих, гарних,..
мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
@AleksejCernavs3
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https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1758962728193106146
Кацабы взялись за Славянск и Краматорск.Начинают готовить к сносу по тому же сценарию,что и Марьинку,Авдеевку.Путен еще со времен чечни и сирии,ничего нового не придумал.Люди и города ему давно не нужны,ему нужна победа.Война только на нашей территории,тут не вариант.
@NewTaras_Reborn
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https://twitter.com/NewTaras_Reborn/status/1758881496020987940 6 ч
Уничтожив один город в Украине, россия приступает сразу к уничтожению следующего. Именно уничтожению. Нет ни какого освобождения. А мир насцав себе в трусы и туфли, молча на это созерцает. И думает - вот вот им хватит, они напьются украинской крови и становятся. Не остановятся!