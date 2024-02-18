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Краматорськ (2229) Славянск (2537) Филашкин (15)

В результате обстрела Краматорска погибла женщина, - ОВА

словянськ

В результате российского удара по Краматорску Донецкой области погибла женщина, под завалами могут находиться еще два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - написал он

Вероятно, под завалами могут находиться еще два человека.

Спасательная операция продолжается, добавил руководитель ОВА.

Также смотрите: Российские оккупанты ударили из артиллерии по Славянску и Краматорску - разрушены дома и школа, под завалами могут быть люди, - ОП. ВИДЕО
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Samarska
Те відео, що р.ня виклала.. Де багато
наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити
людським серцем. Є ж, мабуть, межа
будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Р.ня бродить, знімає «вірних до кінця». Така
наруга, таке знущання над тілами. Коли вони
будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3
Азовсталі наказом про збереження життя (!)
здали людей на нелюдські катування,
гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою прот
«людський ресурс».Якщо була турбота, то
чому так багато загиблих-великих, гарних,..
мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим
Будівництвом, увійде в неї з Великим
Гробівництвом.
Це вже очевидно.
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17.02.2024 23:51 Ответить
У травні - за один приліт 60 убитими та 120 пораненими......
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17.02.2024 23:57 Ответить
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

·

https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1758962728193106146

Кацабы взялись за Славянск и Краматорск.Начинают готовить к сносу по тому же сценарию,что и Марьинку,Авдеевку.Путен еще со времен чечни и сирии,ничего нового не придумал.Люди и города ему давно не нужны,ему нужна победа.Война только на нашей территории,тут не вариант.
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18.02.2024 00:04 Ответить
Куп'янськ теж
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18.02.2024 01:22 Ответить
Taras-ANTIVATA

@NewTaras_Reborn

·

https://twitter.com/NewTaras_Reborn/status/1758881496020987940 6 ч

Уничтожив один город в Украине, россия приступает сразу к уничтожению следующего. Именно уничтожению. Нет ни какого освобождения. А мир насцав себе в трусы и туфли, молча на это созерцает. И думает - вот вот им хватит, они напьются украинской крови и становятся. Не остановятся!
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18.02.2024 00:09 Ответить
А що має робити світ? Наприклад, канцлер Німеччини, має сказати своєму народу, що вводить німецькі війська для захисту України? І що було б з цим канцлером через 5 хвилин після такого рішення? Ви би так зробили, якби були німцем? А потрібно було наріду думати і не ржати та танцювати по Трускавцях, заохочувати владу руйнувати армію та все заривати в дороги. Результат тих дій сьогодні вже дуже видно. А завтра ще буде краще видно. А що ми? А ми звинувачуємо світ, хоча самі нічогісінько не робили. Ми проміняли "95 десантну дивізію" на "95 квартал", а як полізли кацапи і почали стрирти з лиця землі їх міста, то біжать не до "кварталу", а до десантників за допомогою. "Квартал" сидить із жінками і дітьми в бомбосховищах. Чстина накивала п'ятками за кордон різні вщент розумні на сцені шефіри, тамбовські вовки..., чи вони в ЗСУ?
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18.02.2024 08:29 Ответить
Наступне місто?
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18.02.2024 01:55 Ответить
 
 