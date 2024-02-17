Российские оккупанты ударили из артиллерии по Славянску и Краматорску - разрушены дома и школа, под завалами могут быть люди, - ОП. ВИДЕО
Вечером 17 февраля российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск ракетами и артиллерией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме замруководителя ОП Алексей Кулеба.
Он отметил: "Враг продолжает массированные обстрелы украинских населенных пунктов. Славянск и Краматорск - под вражеским огнем.
В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор - вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе, два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23.
В Славянске снаряд попал в школу - под завалами возможное пребывание одного человека. На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели.
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І вони будуть жити як жили, ходити на роботу, просто прапор зміниться і рублі введуть.
Я ***** в **** просто з цих їбанатів! (с)
Звичайно після Авдіївки ворог зітре з лиця землі спочатку Слов'янськ і Краматорськ, оточивши їх зі всіх боків, а потім буде йти далі. Тактика в них проста: артилерія, РСЗВ, ракети і КАБи. В нас тактика і стратегія ще простіші і передбачувані: Президент скаже по відосу, що Слов'янськ і Краматорськ фортеці, і марафон цілими днями буде марафонити про фортецю. А Головнокомандувач буде випускати відоси і говорити, що міста втримаємо і що ворог понесе відповідальність - помстимося. А снаряди, ракети, дрони як не виробляли 5 років, так і не будуть виробляти. Винними у відсутності зброї і *********** призначать США, Францію, Німеччину, Англію та поляк.