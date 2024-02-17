Российские оккупанты ударили из артиллерии по Славянску и Краматорску - разрушены дома и школа, под завалами могут быть люди, - ОП. ВИДЕО

Вечером 17 февраля российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск ракетами и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме замруководителя ОП Алексей Кулеба.

Он отметил: "Враг продолжает массированные обстрелы украинских населенных пунктов. Славянск и Краматорск - под вражеским огнем.

В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор - вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе, два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу - под завалами возможное пребывание одного человека. На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели.

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