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Новости Фото Борьба с коррупцией
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Разоблачен чиновник Минобороны, который в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила в коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Министерства обороны. Чиновник в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ підозра чиновнику Міноборони

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн. В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве.

Кроме того, за полученную  "прибыль" чиновник купил три автомобили премиум-класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также в ходе расследования установлен факт сокрытия от декларирования свыше 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

чиновник Міноборони отримав підозру від СБУ

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На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ст. 368-5 (незаконное обогащение);
  • ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Автор: 

коррупция (8562) Минобороны (9354) СБУ (19920)


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Топ комментарии
+22
Брехня!Презідент на весь світ сказав,що з корупцієй все чисто!
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23.02.2024 20:17
+9
Цьому панові точно є що захищати!
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23.02.2024 20:03
+8
а коли найдуть чиновника, лисенького такого в кулярах сер Гей звавти. при ньому 40 млд. десь розсосалось.
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23.02.2024 20:12
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Добряче смоктала мабуть, раз переписав на неї стільки чєсно заработаноґо майна
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23.02.2024 20:03 Ответить
Як це так?!Оце тобі і на...
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23.02.2024 20:03 Ответить
Цьому панові точно є що захищати!
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23.02.2024 20:03 Ответить
Уже нет
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23.02.2024 20:37 Ответить
Під час воєнного стану і не державна зрада?
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23.02.2024 20:10 Ответить
З десяток таких "діячів" розстріляти, а іншим ще не спійманим запропонувати все накрадене здати державі.
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24.02.2024 09:02 Ответить
а коли найдуть чиновника, лисенького такого в кулярах сер Гей звавти. при ньому 40 млд. десь розсосалось.
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23.02.2024 20:12 Ответить
Хіба не Олексій? Теж лисенький такий в кулярах... Тільки вкрав на порядок більше...
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23.02.2024 20:23 Ответить
Я за молодожона яйцекрада Резнікова
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23.02.2024 20:28 Ответить
Брехня!Презідент на весь світ сказав,що з корупцієй все чисто!
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23.02.2024 20:17 Ответить
Аж блищить.
Корупція як спосіб життя, коли ніщо немає заважати її чистоті руху у всі сфери життя.
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23.02.2024 22:01 Ответить
а що ж не так, все чисто, все на місці, корупція ніде не ділась.
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24.02.2024 07:25 Ответить
З корупцією в Україні чисто - поц.
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23.02.2024 20:19 Ответить
Хто писав ці статті у законах ? Чому не довічно із конфіскацією? Зе не злочин ,це зрада нашої держави.
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23.02.2024 20:33 Ответить
А де маскі-шоу, морда в пол, вибиті двері розбиті їбальніки?
Чи так лишень з ресторанами та підприємтсвами прокатує?
А цей ще може комусь поскаржитись...
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23.02.2024 20:39 Ответить
Це вже злочин скоєний групою осіб. Він та його******. Можна вже й довічне. А наш суд це те саме що *****.
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23.02.2024 20:42 Ответить
Усе чесно зароблено в окопах на передових рубіжах.
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23.02.2024 20:44 Ответить
Насмілюсь припустити, що цей, поза всяким сумнівом, фізично здоровий чоловік призовного віку жодного дня не воював, а його дружина не задонатила жодної копійки на ЗСУ. Мабуть, ще й не поділилися з тими що згори, відтак, отримали гостей з СБУ, аби інші знали, що треба ділитися.
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23.02.2024 21:03 Ответить
Сподіваюсь, ніхто не вважає, що міністр оборони був в курсах?
Чи хтось не згоден з думкою найвеличнішого Херпіду
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23.02.2024 21:11 Ответить
пора делать штрафные роты из вороваек от власти, а то бабла у них хватает на люксовские тюрьмы , можно отсидеться во время войны.
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23.02.2024 21:20 Ответить
Все чисто. Знов у шкарпетках затримували...
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23.02.2024 21:24 Ответить
Чому "Поліція","Військова контррозвідка" 2 рази читаються нормально, а от пика начальника, котрий капітально вклався ні?
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24.02.2024 01:11 Ответить
Просто розстріляти нах. І його і курву. Бабло на дрони. Тачки продати, бабло теж на дрони.

досить цих ігрищ в «європейську державу» . Корупцію зупинить тільки жорсткий терор.
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24.02.2024 04:19 Ответить
а що таке "переписав" як це? це було написано ПІБ того чинуши, а він взяв гумкою витер і напсав ПІБ своєї співмешканки?
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24.02.2024 07:27 Ответить
 
 