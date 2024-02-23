Разоблачен чиновник Минобороны, который в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила в коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Министерства обороны. Чиновник в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн. В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве.

Кроме того, за полученную "прибыль" чиновник купил три автомобили премиум-класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также в ходе расследования установлен факт сокрытия от декларирования свыше 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

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На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ст. 368-5 (незаконное обогащение);

⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.