Викрито чиновника Міноборони, який у 2022-23 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони. Чиновник у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн. У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві.

Крім того за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК вилучили під час обшуку майже один мільйон доларів США, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 368-5 (незаконне збагачення);

⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.