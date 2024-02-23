Викрито чиновника Міноборони, який у 2022-23 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, - СБУ. ФОТО
СБУ викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони. Чиновник у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн. У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві.
Крім того за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.
Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.
На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 368-5 (незаконне збагачення);
ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.
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Корупція як спосіб життя, коли ніщо немає заважати її чистоті руху у всі сфери життя.
Чи так лишень з ресторанами та підприємтсвами прокатує?
А цей ще може комусь поскаржитись...
Чи хтось не згоден з думкою найвеличнішого Херпіду
досить цих ігрищ в «європейську державу» . Корупцію зупинить тільки жорсткий терор.