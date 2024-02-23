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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Викрито чиновника Міноборони, який у 2022-23 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони. Чиновник у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ підозра чиновнику Міноборони

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн. У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві.

Крім того за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

чиновник Міноборони отримав підозру від СБУ

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На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠ст. 368-5 (незаконне збагачення);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Автор: 

корупція (4685) Міноборони (7395) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+22
Брехня!Презідент на весь світ сказав,що з корупцієй все чисто!
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23.02.2024 20:17
+9
Цьому панові точно є що захищати!
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23.02.2024 20:03
+8
а коли найдуть чиновника, лисенького такого в кулярах сер Гей звавти. при ньому 40 млд. десь розсосалось.
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23.02.2024 20:12
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Добряче смоктала мабуть, раз переписав на неї стільки чєсно заработаноґо майна
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23.02.2024 20:03 Відповісти
Як це так?!Оце тобі і на...
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23.02.2024 20:03 Відповісти
Цьому панові точно є що захищати!
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23.02.2024 20:03 Відповісти
Уже нет
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23.02.2024 20:37 Відповісти
Під час воєнного стану і не державна зрада?
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23.02.2024 20:10 Відповісти
З десяток таких "діячів" розстріляти, а іншим ще не спійманим запропонувати все накрадене здати державі.
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24.02.2024 09:02 Відповісти
а коли найдуть чиновника, лисенького такого в кулярах сер Гей звавти. при ньому 40 млд. десь розсосалось.
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23.02.2024 20:12 Відповісти
Хіба не Олексій? Теж лисенький такий в кулярах... Тільки вкрав на порядок більше...
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23.02.2024 20:23 Відповісти
Я за молодожона яйцекрада Резнікова
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23.02.2024 20:28 Відповісти
Брехня!Презідент на весь світ сказав,що з корупцієй все чисто!
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23.02.2024 20:17 Відповісти
Аж блищить.
Корупція як спосіб життя, коли ніщо немає заважати її чистоті руху у всі сфери життя.
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23.02.2024 22:01 Відповісти
а що ж не так, все чисто, все на місці, корупція ніде не ділась.
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24.02.2024 07:25 Відповісти
З корупцією в Україні чисто - поц.
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23.02.2024 20:19 Відповісти
Хто писав ці статті у законах ? Чому не довічно із конфіскацією? Зе не злочин ,це зрада нашої держави.
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23.02.2024 20:33 Відповісти
А де маскі-шоу, морда в пол, вибиті двері розбиті їбальніки?
Чи так лишень з ресторанами та підприємтсвами прокатує?
А цей ще може комусь поскаржитись...
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23.02.2024 20:39 Відповісти
Це вже злочин скоєний групою осіб. Він та його******. Можна вже й довічне. А наш суд це те саме що *****.
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23.02.2024 20:42 Відповісти
Усе чесно зароблено в окопах на передових рубіжах.
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23.02.2024 20:44 Відповісти
Насмілюсь припустити, що цей, поза всяким сумнівом, фізично здоровий чоловік призовного віку жодного дня не воював, а його дружина не задонатила жодної копійки на ЗСУ. Мабуть, ще й не поділилися з тими що згори, відтак, отримали гостей з СБУ, аби інші знали, що треба ділитися.
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23.02.2024 21:03 Відповісти
Сподіваюсь, ніхто не вважає, що міністр оборони був в курсах?
Чи хтось не згоден з думкою найвеличнішого Херпіду
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23.02.2024 21:11 Відповісти
пора делать штрафные роты из вороваек от власти, а то бабла у них хватает на люксовские тюрьмы , можно отсидеться во время войны.
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23.02.2024 21:20 Відповісти
Все чисто. Знов у шкарпетках затримували...
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23.02.2024 21:24 Відповісти
Чому "Поліція","Військова контррозвідка" 2 рази читаються нормально, а от пика начальника, котрий капітально вклався ні?
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24.02.2024 01:11 Відповісти
Просто розстріляти нах. І його і курву. Бабло на дрони. Тачки продати, бабло теж на дрони.

досить цих ігрищ в «європейську державу» . Корупцію зупинить тільки жорсткий терор.
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24.02.2024 04:19 Відповісти
а що таке "переписав" як це? це було написано ПІБ того чинуши, а він взяв гумкою витер і напсав ПІБ своєї співмешканки?
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24.02.2024 07:27 Відповісти
 
 