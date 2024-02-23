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Новости Фото Война
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Танковая, артиллерийская, механизированные бригады и разведка на восточном фронте получили технику и дроны. ФОТО

Петр Порошенко на востоке встретился с представителями бригад и батальонов, воюющих на самых горячих направлениях. Политик передал военным FPV-дроны и БПЛА DJI Mavic, грузовики, шины для военной техники, активные наушники, средства электроники и другое снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко привіз допомогу для ЗСУ

"Привезли помощь для танковой, артиллерийской, механизированных бригад и разведбатов, удерживающих восточный фронт", - отметил Порошенко.

В общей сложности военным передали техники на 32 млн грн.

Допомога ЗСУ від Порошенка
Допомога ЗСУ від Порошенка

Только FPV-дронов на этот раз передают 900 штук, а в общей сложности тысяча беспилотников разных типов усилят подразделения ВСУ.

"Нам передают два грузовика в хорошем состоянии, с гидробортами. Они нам будут очень нужны при перевозке боеприпасов. Поскольку мы артиллерия, то они нам очень нужны", – рассказывает военный.

техніка для ЗСУ від Порошенка

"Что касается гидробортов, то бойцам не нужно будет поднимать груз выше своего роста, это такие высокие транспортные средства, у них большой клиренс для того, чтобы проходимость лучше была. Гидроборт поднимает всю нагрузку. Грузовики постоянно нужны", - объясняет артиллерист.

Читайте также: С начала года мы передали 110-й бригаде под Авдеевку 900 FPV-дронов, - Порошенко

Допомога ЗСУ від Порошенка
Допомога ЗСУ від Порошенка

Связисты забирают зарядные станции, персональные компьютеры, ноутбуки и много кабелей для создания защищенных сетей.

допомога військовим від Порошенка

"Мы сейчас живем в такое время, что каждый должен себя спросить: а что я сделал сегодня для победы? Поэтому наша команда еженедельно на фронте. Украина была, есть и будет! Впереди — тяжелые битвы, но не сомневайтесь: мы победим", – убежден Порошенко.

Смотрите также: Артиллеристы и десантники получили 3 грузовика DAF, 2 стирально-душевых комплекса и 5 беспилотников Mavic. ФОТО

Автор: 

Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+44
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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23.02.2024 20:50
+32
а я грішним ділом подумав що це влада прокинулась...ой цей Гетьман не дає розслабитись нікому....Дякуємо!
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23.02.2024 20:50
+24
Повага Вам пане президенте! Дякую!!!!
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23.02.2024 20:55
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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23.02.2024 20:50 Ответить
нормальні люди дякують, а підараси кажуть що барига піариться.
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23.02.2024 23:02 Ответить
а я грішним ділом подумав що це влада прокинулась...ой цей Гетьман не дає розслабитись нікому....Дякуємо!
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23.02.2024 20:50 Ответить
Вже час Вальцмана арештовувати і саджати. Куди дивляться зелені паскуди? Що, у ДБР вже прокурорів невистачає? Всі на справу Пашинського пішли?
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23.02.2024 20:51 Ответить
Добавь ще за "екстремізм" як в рашке його звинувачують.
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23.02.2024 20:53 Ответить
Зелені паскуди, як завше, бздять.
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23.02.2024 20:55 Ответить
так і знав що Порошенко знову піариться,
а міг би везти цигарки до Угорщіни...
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23.02.2024 20:51 Ответить
Він ще й рошенки в сизрань встигає возить чумаданами.
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23.02.2024 20:58 Ответить
Повага Вам пане президенте! Дякую!!!!
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23.02.2024 20:55 Ответить
Що ви все за піар для Пороха взялись? Нема, щоб пропіарити ГО Справу Громад, яка он, якусь нову зброю придумала! Щоправда, https://t.me/budem_bambit/3436 Бірюков просить на неї баблішка підкинути ...:

"Ось тут не буду особливо про деталі, але одна із бригад ДШВ попросила допомогти купити для них гранатомети. Я поставився до цієї ідеї скептично, недовірливо сприймав задум, але... очі бояться, а руки роблять. І тиждень тому ми вже передали перші 40 однозарядних гранатометів калібру НАТО. Що сталося наступного дня? Правильно, вишикувалася черга з інших бригад з таким же проханням!
Давайте так. Давайте відверто. Давайте по суті.
Штурмовикам потрібна наша допомога! Саме штурмовикам для їхнього успіху - ось їм потрібна наша допомога. Виріб на фото дуже полегшує низку специфічних завдань зі знищення окупантів.
Поточний запит майже у два мільйони гривень. Ми зможемо? Ми зможемо, я абсолютно певен. Тому що "ненависть", тому що "злість", тому що "лютість" стосовно ворога - ось це все можна трансформувати в його, ворога, смерть!

Допоможіть!
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23.02.2024 20:58 Ответить
ой, забув, так Порох працює в парі з ГО "Справа Громад"... Ми гуртом задонатимо туди тисячу - і він також тисячу, вже свою... і вдвіччі більше гранатометів Бірюков закупить...
А все-одно Порох повезе на фронт, і знову буде піаритись!
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23.02.2024 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/6**********
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23.02.2024 21:08 Ответить
А вряд в это время ждёт рассвета на польской границе...ну пиар-акция у них там сегодня. Почувствуйте разницу, как говориться
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23.02.2024 20:58 Ответить
Зермаки в ОПі придумали "соцопитування", згідно з яким "Порошенка визнано найшкідливішим для України". Зе-3.14*ори.
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-ocholiv-reyting-naybilsh-shkidlivih-dlya-ukrajini-politikiv-12506478.html
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23.02.2024 20:59 Ответить
ну уніан ще та ручна *****,хто кістку кине за того і гавкають...
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23.02.2024 21:14 Ответить
все що потрібно знати про гівно опитування "Приєднатись до онлайн-панелі SunFlower Sociology та отримувати грошову винагороду за проходження опитувань можна за ....посиланням."
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23.02.2024 22:01 Ответить
Ще не відкрив текст а подумав що ''Порох'' відмітився-і не помилився. Продовжуйте в тому ж дусі...
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23.02.2024 21:06 Ответить
Порох знову зводить нанівець своїми поставками на фронт усі "старання" зелених недоумків.
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23.02.2024 21:09 Ответить
фотопідтвердження скільки всього порох щойноварміївкрав
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23.02.2024 21:15 Ответить
І знову цей "барига" псує настрій "найвеличнішому" на другу річницю широкомасштабного
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23.02.2024 21:24 Ответить
Всё ворует и ворует Петро!
Правда, в бюджет Украины ....
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23.02.2024 21:28 Ответить
Дякуємо Порошенку та його команді!
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23.02.2024 22:03 Ответить
ПОРОХ ПАГОДУ БУДУЄ !)
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23.02.2024 22:56 Ответить
Дякую, Гетьмане!
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24.02.2024 01:09 Ответить
Верните Петра Алексеевича!
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24.02.2024 04:44 Ответить
 
 