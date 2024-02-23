Танковая, артиллерийская, механизированные бригады и разведка на восточном фронте получили технику и дроны. ФОТО

Петр Порошенко на востоке встретился с представителями бригад и батальонов, воюющих на самых горячих направлениях. Политик передал военным FPV-дроны и БПЛА DJI Mavic, грузовики, шины для военной техники, активные наушники, средства электроники и другое снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Привезли помощь для танковой, артиллерийской, механизированных бригад и разведбатов, удерживающих восточный фронт", - отметил Порошенко.

В общей сложности военным передали техники на 32 млн грн.





Только FPV-дронов на этот раз передают 900 штук, а в общей сложности тысяча беспилотников разных типов усилят подразделения ВСУ.

"Нам передают два грузовика в хорошем состоянии, с гидробортами. Они нам будут очень нужны при перевозке боеприпасов. Поскольку мы артиллерия, то они нам очень нужны", – рассказывает военный.

"Что касается гидробортов, то бойцам не нужно будет поднимать груз выше своего роста, это такие высокие транспортные средства, у них большой клиренс для того, чтобы проходимость лучше была. Гидроборт поднимает всю нагрузку. Грузовики постоянно нужны", - объясняет артиллерист.

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Связисты забирают зарядные станции, персональные компьютеры, ноутбуки и много кабелей для создания защищенных сетей.

"Мы сейчас живем в такое время, что каждый должен себя спросить: а что я сделал сегодня для победы? Поэтому наша команда еженедельно на фронте. Украина была, есть и будет! Впереди — тяжелые битвы, но не сомневайтесь: мы победим", – убежден Порошенко.

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