Танковая, артиллерийская, механизированные бригады и разведка на восточном фронте получили технику и дроны. ФОТО
Петр Порошенко на востоке встретился с представителями бригад и батальонов, воюющих на самых горячих направлениях. Политик передал военным FPV-дроны и БПЛА DJI Mavic, грузовики, шины для военной техники, активные наушники, средства электроники и другое снаряжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Привезли помощь для танковой, артиллерийской, механизированных бригад и разведбатов, удерживающих восточный фронт", - отметил Порошенко.
В общей сложности военным передали техники на 32 млн грн.
Только FPV-дронов на этот раз передают 900 штук, а в общей сложности тысяча беспилотников разных типов усилят подразделения ВСУ.
"Нам передают два грузовика в хорошем состоянии, с гидробортами. Они нам будут очень нужны при перевозке боеприпасов. Поскольку мы артиллерия, то они нам очень нужны", – рассказывает военный.
"Что касается гидробортов, то бойцам не нужно будет поднимать груз выше своего роста, это такие высокие транспортные средства, у них большой клиренс для того, чтобы проходимость лучше была. Гидроборт поднимает всю нагрузку. Грузовики постоянно нужны", - объясняет артиллерист.
Связисты забирают зарядные станции, персональные компьютеры, ноутбуки и много кабелей для создания защищенных сетей.
"Мы сейчас живем в такое время, что каждый должен себя спросить: а что я сделал сегодня для победы? Поэтому наша команда еженедельно на фронте. Украина была, есть и будет! Впереди — тяжелые битвы, но не сомневайтесь: мы победим", – убежден Порошенко.
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а міг би везти цигарки до Угорщіни...
"Ось тут не буду особливо про деталі, але одна із бригад ДШВ попросила допомогти купити для них гранатомети. Я поставився до цієї ідеї скептично, недовірливо сприймав задум, але... очі бояться, а руки роблять. І тиждень тому ми вже передали перші 40 однозарядних гранатометів калібру НАТО. Що сталося наступного дня? Правильно, вишикувалася черга з інших бригад з таким же проханням!
Давайте так. Давайте відверто. Давайте по суті.
Штурмовикам потрібна наша допомога! Саме штурмовикам для їхнього успіху - ось їм потрібна наша допомога. Виріб на фото дуже полегшує низку специфічних завдань зі знищення окупантів.
Поточний запит майже у два мільйони гривень. Ми зможемо? Ми зможемо, я абсолютно певен. Тому що "ненависть", тому що "злість", тому що "лютість" стосовно ворога - ось це все можна трансформувати в його, ворога, смерть!
Допоможіть!
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А все-одно Порох повезе на фронт, і знову буде піаритись!
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-ocholiv-reyting-naybilsh-shkidlivih-dlya-ukrajini-politikiv-12506478.html
Правда, в бюджет Украины ....