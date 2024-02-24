Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО

Сегодня, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве 2 годовщина (полномасштабной. - Ред.) войны России с Украиной. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной", - написала фон дер Ляен.

Читайте также: Урсула фон дер Ляйен посетит Киев во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ, - Politico