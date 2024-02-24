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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО

Сегодня, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве 2 годовщина (полномасштабной. - Ред.) войны России с Украиной. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной", - написала фон дер Ляен.

Читайте также: Урсула фон дер Ляйен посетит Киев во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ, - Politico

Урсула фон дер Ляєн у Києві

Автор: 

визит (3088) Еврокомиссия (1460) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+13
Зараз до шляхетної фрау налипне неголена гопота у зелених піжамах зі спітнілими долоньками.
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24.02.2024 09:15
+10
Чому красиву пані ніхто не зустрічає ?
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24.02.2024 09:13
+7
До Києва також приїхали Трюдо, Мелоні, фон дер Ляєн та прем'єр Бельгії 🙁
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24.02.2024 09:35
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Приходят и уходят. Як ніколи на боці. А толку.
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24.02.2024 08:55 Ответить
Пріклад того що людіна і в зрелості може вчітся на своіх помілках.
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24.02.2024 08:57 Ответить
Чому красиву пані ніхто не зустрічає ?
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24.02.2024 09:13 Ответить
повітряна тривога - всі поховалися в бункер!
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24.02.2024 09:20 Ответить
Поважна причина
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24.02.2024 09:29 Ответить
Мiвiну жерти.
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24.02.2024 14:04 Ответить
Зараз до шляхетної фрау налипне неголена гопота у зелених піжамах зі спітнілими долоньками.
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24.02.2024 09:15 Ответить
Урсула фон дер Ляєн підтримує Україну, тому що план путіна - кордони НАТО до 1997 р., але навіщо українцям гинути за ляхів, словаків, мадярів чортових і т.п.?
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24.02.2024 09:18 Ответить
план @уйла це ніякі ні кордони нато 1997.його план це ссср 2.0 з окупаціей европі (усей) .і в його плане немае націі Украінци (як націі ) взагалі.
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24.02.2024 09:31 Ответить
Респект.
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24.02.2024 09:25 Ответить
Без снарядов уже можно не приезжать.
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24.02.2024 09:25 Ответить
Goloborodko ku ku🤪👾😁
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24.02.2024 09:30 Ответить
🔱❤️🖤🔱🕊️🕊️🕊️🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇
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24.02.2024 09:33 Ответить
До Києва також приїхали Трюдо, Мелоні, фон дер Ляєн та прем'єр Бельгії 🙁
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24.02.2024 09:35 Ответить
без Трампа ШОУ не буде - просто цирк ШАПІТО
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24.02.2024 09:38 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😁
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24.02.2024 09:45 Ответить
трампона, собі залиш,), Світ якойсЬ вже без цього поца обійдеться,)
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24.02.2024 10:17 Ответить
Куйпіду його і Байдена запросив в Україну- я при чому?
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24.02.2024 10:21 Ответить
Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України.Але Фінансово підтримуємо польських блокераторів України в три рази більше , як Україну.котра смертями українського народу.розрухою прикриває наші європейські задниці і в тому числі задниці прорашистських пихатих "пшеків" від рашистської присутності на границях ЄС .Як ніколи ми брешемо українському народу,годуємо його обіцянками про ЄС в котрий ми Україну не збираємось брати на догоду куйлу.Ми як ніколи стараємося зробити з України буферну зону між ЄС І 3,14ДЕРАЦІЄЮ із знищеним народом.поруйнованою інфраструктурою і українськими бідними бомжами,котрих, залишиться не так і багато,позаяк багатомільйонів українців виїхали,тікаючи від війни,а пенси ,котрі залишилися виздихають в скорім часі від бідності і хворіб військово,(особливо фріци з таурасами і ще де-які польсько- словацькі членососи куйла впряглися в економічну війну проти України ,але морально ми українцям 3,14здунця заганяємо щодня.він грошей не коштує...в тому числі і цей черговий 3,14сдунець...
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24.02.2024 09:48 Ответить
Урсула в Києві...
Якими вітрами?
Сюди завіяло...
Посулами..

Де зуби?
Оскал Атіли?

Тут запиняюсь...
На римі "Гітлера"...
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24.02.2024 09:56 Ответить
так от для чого зе!сцикля вигнав шмигаля і всіх міністрів з києва. що б зайвого не ляпнули.
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24.02.2024 10:00 Ответить
Як рясно понабігали зкацаплені агенти прутіна+патрушева, щоб гадити у мережі!!

Добре, що засвітилися… Виховання, прийде до них тепер НЕВБЛАГАННО!!!!
Слава Україні
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24.02.2024 10:03 Ответить
вона дуже кльова! дякуємо!
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24.02.2024 11:03 Ответить
Симпатична аристократка
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24.02.2024 18:03 Ответить
 
 