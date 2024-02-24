Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО
Сегодня, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве 2 годовщина (полномасштабной. - Ред.) войны России с Украиной. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной", - написала фон дер Ляен.
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На римі "Гітлера"...
Добре, що засвітилися… Виховання, прийде до них тепер НЕВБЛАГАННО!!!!
Слава Україні