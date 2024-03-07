РУС
Почти 500 беспилотников, закупленных на средства столицы, отправились на Донбасс в 112 бригаду ТрО Киева, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал почти пол тысячи дронов бойцам 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, защищающих Донбасс. БПЛА приобретены на средства столичного бюджета.

Об этом Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Громада Киева продолжает помогать нашим защитникам. Очередная партия такого необходимого оборудования - почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.

"В общей сложности за средства громады бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизнь защитников".

Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.

Кличко заверил, что громада Киева и дальше будет помогать всем военным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил в помощь ВСУ 7 миллиардов гривен, или 10% бюджета города. В 2024 году на программу "Защитник Киева" Киевсовет выделил уже почти 5 млрд гривен.

А за кошти ОПи, на утримання якої витрачаються десятки мільярдів бюджетних коштів, скільки купили безпілотників?

07.03.2024 17:37 Ответить
Добре, мер, добре. Ше буівельну тенику відправь, бо хлопці лопатами укріпдення риють. Лопата то все шо спромігся надати ЗСУ ********** та слугі урода. Ну і кулеба.
07.03.2024 17:25 Ответить
Лопати, сокири і ті купляють волонтери, Як і матеріали, дерево.
07.03.2024 17:38 Ответить
Респект Кличко 👍✊‼️ЗЕПОКИДЬКІВ під трибунал
07.03.2024 18:43 Ответить
Твій Зе&дерьмак і ойго 🤢😈при»СЛУГА»
07.03.2024 18:44 Ответить
А яка різниця? На тлі заявлених 200 000 шт., виготовлених за січень/лютий цього року, 500 дронів ніхто не помітить. 200 000 це ж потужно, еге ж?
Мабуть у кожному підрозділі тих дронів уже "завалісь", не знають де їх складувати.
