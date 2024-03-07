Майже 500 безпілотників, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас у 112 бригаду ТрО Києва, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав майже пів тисячі дронів бійцям 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва, які захищають Донбас. БПЛА придбані за кошти столичного бюджету.

Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Чергова партія такого необхідного обладнання - майже 500 БПЛА різних типів, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас до бійців 112-ї бригади ТРО міста Києва", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що минулого року місто спрямувало за запитами 112 бригади на її оснащення понад 236 мільйонів гривень. І продовжує допомагати цього року.

"Загалом за кошти громади бригада придбала вже понад 2000 БПЛА. Зокрема, 1850 FPV-дронів, 4 важких ударних бомбера, 235 розвідувальних БПЛА. Бійці зазначають, що цей вид озброєння допомагає нищити ворога більш ефективно і зберігати життя захисників", - наголосив Кличко.

Також, за його словами, на кошти, виділені столицею, військові 112-ї бригади обладнали полігон для підготовки бійців, ремонтують автомобілі та транспорт спецпризначення.

Також читайте: 112 київська бригада за кошти міського бюджету закупила 1500 дронів та 200 коптерів, - Кличко

Кличко запевнив, що громада Києва і надалі допомагатиме всім військовим.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ виділив на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень, або 10% бюджету міста. У 2024 році на програму "Захисник Києва" Київрада виділила вже майже 5 млрд гривень.