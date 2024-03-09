РУС
В Украине вышла первая международная марка, посвященная Шевченко. ФОТОрепортаж

Сегодня произошло знаковое событие, к 210-летию дня рождения Т.Шевчеко состоялся совместный выпуск международной марки "Тарас Шевченко - объединяет народы" чрезвычайным послом Кыргызской Республики в Украине И. Кадыркуловым, Министерством культуры Украины при содействии почетного консула Кыргызской Республики в Украине Аллы Ландарь.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП), передает Цензор.НЕТ.

Марка "Тарас Шевченко - єднає народи"
Марка "Тарас Шевченко - объединяет народы"

Выпуск уникален, так как марка имеет международный статус, это единственная международная марка, выпущенная во время войны.

Презентація марки "Тарас Шевченко - єднає народи"

Читайте также: В Кыргызстане местного жителя приговорили к 5 годам за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер"

Марка посвящена юбилею 210-летия дня рождения Тараса Шевченко. 

Марка "Тарас Шевченко - єднає народи"

"Тарас Григорьевич Шевченко — великий поэт, гений украинского народа. Он внес неоценимый вклад в духовную сокровищницу человечества. Без его имени нельзя представить нашу литературу, нашу культуру, нашу страну. Он создатель идентичности украинского народа и является знаковой фигурой национальной памяти Украины. Величие Шевченко состоит в том, что он сумел вернуть нам свое национальное достоинство и необходимость бороться за восстановление независимого Украинского государства. Шевченко стал символом борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость. Его совесть, мятежный ум, его нежное искреннее сердце, наполненное большой любовью и безграничными страданиями ради Украины. Народ Украины считает Тараса Шевченко своим духовным сокровищем. Его называют предвестником новой жизни, народным пророком, титаном духа, который переживал за судьбу родного народа, потому и оставил потомкам духовное завещание, которое передается из поколения в поколение, из рода в род", - отметила почетный консул Кыргызской Республики в Украине Алла Ландарь.

Філателістичний бюлетень марки "Тарас Шевченко - єднає народи"

+4
Дивно що не єрмаку...
09.03.2024 20:07 Ответить
+4
У більшості поезій Шевченків гнів направлений саме проти таких, які нині при владі.
"А Герцен делает вид, что не замечает" (с)
09.03.2024 20:11 Ответить
+3
Тарас Григорович Шевченко - великий поет, геній українського народу. Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни.

Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України

Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність і необхідність боротися за відновлення незалежної Української держави.

Шевченко став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність

Його сумління, совість, бунтівний розум, його ніжне щире серце, сповнене великою любов'ю і безмежними стражданням за ради України

Нація народ України вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом

Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду.

Тарас Шевченко називає Україну:

Квітучим раєм. Пограбованою й приниженою. Дівчиною-красунею.

Шевченкові творчість і життя стали символом боротьби України за свою волю і незалежність.

Тарас Шевченко - символ української незламної боротьби. Він творив у часи, коли було заборонено писати українською. Він закликав палко і пристрасно любити найдорожче в житті - свою Батьківщину

Український народ вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом
Тарас Шевченко своїм «Кобзарем» гарантував вічність українському народові,його мові, культурі.

Тарас Шевченко - духовний батько нації Гордість нашої нації, символ України.

Іван Франко присвятив Тарасу Шевченку наступні слова: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства.

Що прагнув Тарас Шевченко?

Вільно жити на своїй землі.
09.03.2024 20:21 Ответить
Дивно що не єрмаку...
09.03.2024 20:07 Ответить
У більшості поезій Шевченків гнів направлений саме проти таких, які нині при владі.
"А Герцен делает вид, что не замечает" (с)
09.03.2024 20:11 Ответить
Це гарна справа в Україні!! Дякуємо!
Але не забуваємо, що кротівня московська на посадах у ЦОВВ, продовжує гадити Україні !!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25364

Керівників СБУ ДБР та Генпрокурора, зобов'язує агресивно діяти щодо знищення привладних кротів на посадах, пам'ять загиблих Захисників України!
Пильнуймо челядників на посадах, призначених Зеленським, вагнерівців теж злили не з передової …
Співпадіння…
09.03.2024 20:12 Ответить
Параноя..))
09.03.2024 20:15 Ответить
09.03.2024 20:21 Ответить
Шевченко, Наша Гордість номер 1... і нехай хтось ляпне щось проти..
09.03.2024 20:25 Ответить
Для мирних днів... Але війна...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:26 Ответить
Сьогодні Тарасу Шевченку 210 років. А зєлєнскій навіть не приніс квіти до його пам'ятника. Це і є істине відношення тупого малороса до України і видатних українців.
09.03.2024 20:53 Ответить
Шевченко - наша гордість і приклад боротьби за незалежність нашої держави.Він вчив нас в своїх віршах боротись з ворогом ,бути сильними і не бути рабами.
09.03.2024 22:24 Ответить
Тарас Григорович являється символом патріотизму в боротьбі за незалежність і свободу українського народу від рабства.
10.03.2024 07:07 Ответить
 
 