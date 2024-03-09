В Украине вышла первая международная марка, посвященная Шевченко. ФОТОрепортаж

Партнерский материал

Сегодня произошло знаковое событие, к 210-летию дня рождения Т.Шевчеко состоялся совместный выпуск международной марки "Тарас Шевченко - объединяет народы" чрезвычайным послом Кыргызской Республики в Украине И. Кадыркуловым, Министерством культуры Украины при содействии почетного консула Кыргызской Республики в Украине Аллы Ландарь.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП), передает Цензор.НЕТ.

Марка "Тарас Шевченко - объединяет народы"

Выпуск уникален, так как марка имеет международный статус, это единственная международная марка, выпущенная во время войны.

Марка посвящена юбилею 210-летия дня рождения Тараса Шевченко.

"Тарас Григорьевич Шевченко — великий поэт, гений украинского народа. Он внес неоценимый вклад в духовную сокровищницу человечества. Без его имени нельзя представить нашу литературу, нашу культуру, нашу страну. Он создатель идентичности украинского народа и является знаковой фигурой национальной памяти Украины. Величие Шевченко состоит в том, что он сумел вернуть нам свое национальное достоинство и необходимость бороться за восстановление независимого Украинского государства. Шевченко стал символом борьбы многих поколений украинцев за свободу и независимость. Его совесть, мятежный ум, его нежное искреннее сердце, наполненное большой любовью и безграничными страданиями ради Украины. Народ Украины считает Тараса Шевченко своим духовным сокровищем. Его называют предвестником новой жизни, народным пророком, титаном духа, который переживал за судьбу родного народа, потому и оставил потомкам духовное завещание, которое передается из поколения в поколение, из рода в род", - отметила почетный консул Кыргызской Республики в Украине Алла Ландарь.