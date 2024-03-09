В Україні вийшла перша міжнародна марка, присвячена Шевченку. ФОТОрепортаж
Сьогодні відбулася знакова подія, до 210-річчя дню народження Т.Шевчека, відбувся спільний випуск міжнародної марки "Тарас Шевченко - єднає народи" Надзвичайним Послом Киргизької Республіки в Україні І. Кадиркуловим, Міністерством культури України за сприяння Почесного Консула Киргизької Республіки в Україні Алли Ландар.
Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП), передає Цензор.НЕТ.
Випуск є унікальним так як марка має міжнародний статус, це є єдина міжнародна марка випущена під час війни.
Марка присвячена ювілею 210 річчя дня народження Тараса Шевченка "Тарас Григорович Шевченко — великий поет, геній українського народу.
Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України. Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність і необхідність боротися за відновлення незалежної Української держави. Шевченко став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність. Його сумління, совість, бунтівний розум, його ніжне щире серце, сповнене великою любов'ю і безмежними стражданням за ради України. Нація народ України вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду", - зазначила Почесний Консул Киргизької Республіки в Україні Алла Ландар.
"А Герцен делает вид, что не замечает" (с)
Але не забуваємо, що кротівня московська на посадах у ЦОВВ, продовжує гадити Україні !!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25364
Керівників СБУ ДБР та Генпрокурора, зобов'язує агресивно діяти щодо знищення привладних кротів на посадах, пам'ять загиблих Захисників України!
Пильнуймо челядників на посадах, призначених Зеленським, вагнерівців теж злили не з передової …
Співпадіння…
