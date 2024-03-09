УКР
В Україні вийшла перша міжнародна марка, присвячена Шевченку. ФОТОрепортаж

Партнерський матеріал

Сьогодні відбулася знакова подія, до 210-річчя дню народження Т.Шевчека, відбувся спільний випуск міжнародної марки "Тарас Шевченко - єднає народи" Надзвичайним Послом Киргизької Республіки в Україні І. Кадиркуловим, Міністерством культури України за сприяння Почесного Консула Киргизької Республіки в Україні Алли Ландар.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП), передає Цензор.НЕТ.

Марка "Тарас Шевченко - єднає народи"
Марка "Тарас Шевченко - єднає народи"

Випуск є унікальним так як марка має міжнародний статус, це є єдина міжнародна марка випущена під час війни.

Презентація марки "Тарас Шевченко - єднає народи"

У Киргизстані місцевого жителя засудили до 5 років за участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер"

Марка присвячена ювілею 210 річчя дня народження Тараса Шевченка "Тарас Григорович Шевченко — великий поет, геній українського народу.

Марка "Тарас Шевченко - єднає народи"

Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України. Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність і необхідність боротися за відновлення незалежної Української держави. Шевченко став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність. Його сумління, совість, бунтівний розум, його ніжне щире серце, сповнене великою любов'ю і безмежними стражданням за ради України. Нація народ України вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду", - зазначила Почесний Консул Киргизької Республіки в Україні Алла Ландар.

Філателістичний бюлетень марки "Тарас Шевченко - єднає народи"

+4
Дивно що не єрмаку...
09.03.2024 20:07 Відповісти
+4
У більшості поезій Шевченків гнів направлений саме проти таких, які нині при владі.
"А Герцен делает вид, что не замечает" (с)
09.03.2024 20:11 Відповісти
+3
Тарас Григорович Шевченко - великий поет, геній українського народу. Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни.

Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України

Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність і необхідність боротися за відновлення незалежної Української держави.

Шевченко став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність

Його сумління, совість, бунтівний розум, його ніжне щире серце, сповнене великою любов'ю і безмежними стражданням за ради України

Нація народ України вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом

Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду.

Тарас Шевченко називає Україну:

Квітучим раєм. Пограбованою й приниженою. Дівчиною-красунею.

Шевченкові творчість і життя стали символом боротьби України за свою волю і незалежність.

Тарас Шевченко - символ української незламної боротьби. Він творив у часи, коли було заборонено писати українською. Він закликав палко і пристрасно любити найдорожче в житті - свою Батьківщину

Український народ вважає Тараса Шевченка своїм духовним скарбом
Тарас Шевченко своїм «Кобзарем» гарантував вічність українському народові,його мові, культурі.

Тарас Шевченко - духовний батько нації Гордість нашої нації, символ України.

Іван Франко присвятив Тарасу Шевченку наступні слова: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства.

Що прагнув Тарас Шевченко?

Вільно жити на своїй землі.
09.03.2024 20:21 Відповісти
Дивно що не єрмаку...
09.03.2024 20:07
У більшості поезій Шевченків гнів направлений саме проти таких, які нині при владі.
"А Герцен делает вид, что не замечает" (с)
09.03.2024 20:11
Це гарна справа в Україні!! Дякуємо!
Але не забуваємо, що кротівня московська на посадах у ЦОВВ, продовжує гадити Україні !!
https://dl-news.defence-line.org/?p=25364

Керівників СБУ ДБР та Генпрокурора, зобов'язує агресивно діяти щодо знищення привладних кротів на посадах, пам'ять загиблих Захисників України!
Пильнуймо челядників на посадах, призначених Зеленським, вагнерівців теж злили не з передової …
Співпадіння…
09.03.2024 20:12
Параноя..))
09.03.2024 20:15
09.03.2024 20:21
Шевченко, Наша Гордість номер 1... і нехай хтось ляпне щось проти..
09.03.2024 20:25
Для мирних днів... Але війна...
09.03.2024 20:26
Сьогодні Тарасу Шевченку 210 років. А зєлєнскій навіть не приніс квіти до його пам'ятника. Це і є істине відношення тупого малороса до України і видатних українців.
09.03.2024 20:53
Шевченко - наша гордість і приклад боротьби за незалежність нашої держави.Він вчив нас в своїх віршах боротись з ворогом ,бути сильними і не бути рабами.
09.03.2024 22:24
Тарас Григорович являється символом патріотизму в боротьбі за незалежність і свободу українського народу від рабства.
10.03.2024 07:07
 
 