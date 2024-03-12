Взрыв раздался в оккупированном Бердянске, в районе аэропорта виден столб дыма. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицына, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда со стороны Мариуполя", - говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у россиян "пропущенный в районе аэропорта" и опубликовал соответствующее фото.

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