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Новости Фото Война
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Взрыв раздался в оккупированном Бердянске, в районе аэропорта виден столб дыма. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицына, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда со стороны Мариуполя", - говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у россиян "пропущенный в районе аэропорта" и опубликовал соответствующее фото.

Окупований Бердянськ.

Смотрите: Взрыв боекомплекта вражеского танка Т-72Б3 вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6795)


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Топ комментарии
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Кацапи самі себе обстрілюють
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12.03.2024 10:43
+2
Який день-суцільне свято.
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12.03.2024 10:45
+2
Тем временем в российских городах звучит тревога и горят объекты критической инфраструктуры.
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12.03.2024 11:25
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Кацапи самі себе обстрілюють
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12.03.2024 10:43 Ответить
Який день-суцільне свято.
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12.03.2024 10:45 Ответить
Те, що на фото - пуск ЗКР, скоріше за все С-300/400.
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12.03.2024 11:05 Ответить
Тем временем в российских городах звучит тревога и горят объекты критической инфраструктуры.
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12.03.2024 11:25 Ответить
https://t.me/voynareal/85311 У Курську працює залізний дирявий купол
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12.03.2024 11:26 Ответить
https://www.unian.net/russianworld/pod-belgorodom-sbili-rossiyskiy-su-27-set-video-12570651.html Под Белгородом сбили российский Су-27, - сеть (видео)
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12.03.2024 11:27 Ответить
Таганрог - работает пэвэ0; в питере горит южная ТЭЦ; к маскве летят 2 группы бпла; ПС підбили танкер «Механик Погодин» в районі Кінбурської коси. Його використовували і як пункт спостереження та розгортали РЕБ.
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12.03.2024 11:38 Ответить
https://t.me/voynareal/85316 На Шебекино горить-дотліває тамтешній КПП Там в Шмякіно взагалі хтось живий лишився?🤔
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12.03.2024 12:08 Ответить
Щас спою !
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12.03.2024 12:09 Ответить
 
 