Вибух пролунав в окупованому Бердянську, в районі аеропорту видно стовп диму. ФОТО
У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян "пропущений в районі аеропорту" та опублікував відповідне фото.
Топ коментарі
Василь Воробець
12.03.2024 10:43
Sergey A #582059
12.03.2024 10:45
Дональд #589435
12.03.2024 11:25
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Воробець
12.03.2024 10:43
Sergey A #582059
12.03.2024 10:45
Деніс Войцеховський
12.03.2024 11:05
✘
Дональд #589435
12.03.2024 11:25
Дональд #589435
12.03.2024 11:26
Дональд #589435
12.03.2024 11:27
Я ОДЕССИТ
12.03.2024 11:38
Дональд #589435
12.03.2024 12:08
Дональд #589435
12.03.2024 12:09
