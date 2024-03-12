Вибух пролунав в окупованому Бердянську, в районі аеропорту видно стовп диму. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян "пропущений в районі аеропорту" та опублікував відповідне фото.

