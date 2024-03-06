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Вибух пролунав в окупованому Бердянську: Ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів. ВІДЕО(оновлено)

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок "виборів" президента РФ.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що напередодні "виборів" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

Згодом Галіціна повідомила, що окупанти підтвердили попередню версію вибуху - у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", - зазначила глава МВА.

За її словами, постраждала також Ільїна Олена Валеріївна.

Ільїна Олена

"За наявною інформацією Ільїна займалась організацією "виборів" в Бердянську. Її син - Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"", - додала Галіціна.

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Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4487) ліквідація (3992)


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Топ коментарі
+13
Організатори - в кацапії. А тут - гніди - виконавці.
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06.03.2024 14:02
+13
Мразота готувалась до виборів ху@ла ,
а тут бац і розбабахпли їх кубло зрадників

Пєчалька ......))
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06.03.2024 14:03
+11
О! Ти диви - пішла на "повишєніє" - вознеслась до Кобзона, буде там вибори організовувати.
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06.03.2024 14:08
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Організатори - в кацапії. А тут - гніди - виконавці.
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06.03.2024 14:02 Відповісти
Мразота готувалась до виборів ху@ла ,
а тут бац і розбабахпли їх кубло зрадників

Пєчалька ......))
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06.03.2024 14:03 Відповісти
О! Ти диви - пішла на "повишєніє" - вознеслась до Кобзона, буде там вибори організовувати.
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06.03.2024 14:08 Відповісти
Вона у коБЗДОна смоктатиме
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06.03.2024 15:37 Відповісти
Супер !!! смерть запроданцям-колоборантам !!!
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06.03.2024 14:08 Відповісти
смерть предателям Украины!
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06.03.2024 14:22 Відповісти
Какоє горє! Какоє горє?
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06.03.2024 14:34 Відповісти
Треба ще прибиральника прибрати до купи.
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06.03.2024 14:41 Відповісти
Вдребезги и пополам!
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06.03.2024 14:42 Відповісти
Скільки таких "прибиральників" і "парікмахєрфів" досі в Верховній Раді голосують за командою арахамії...
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06.03.2024 14:49 Відповісти
Шикарно зажила при кацапах,раз розсікала на самій(!!!) Таврії!
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06.03.2024 15:51 Відповісти
Пані Ольга,це тільки підтверджує,що таких на окупованих територіях-легіон.І не треба їм грошей,визнання-це "поклик" прокацапленого сумління.Дуже жаль,що СБУ не моніторить таких на ще не окупованих землях...
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06.03.2024 16:08 Відповісти
Какая тигрица! Только с Кобзоном в ролевые игры играть!🐯
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06.03.2024 16:31 Відповісти
Щось тут смердить у цій інформації. Зайдіть на фейсбук Олени Ільїної. Не може зрадниця таку сторінку вести, де постить допомогу ЗСУ і т. п. Щось нас тут дурять. Цікаво, хто?
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06.03.2024 22:36 Відповісти
Дайте, будь ласка, посилання на "фейсбук Олени Ільїної", бо пошуком щось не знаходиться.
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07.03.2024 09:20 Відповісти
 
 