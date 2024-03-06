Вибух пролунав в окупованому Бердянську: Ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів. ВІДЕО(оновлено)

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок "виборів" президента РФ.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що напередодні "виборів" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

Згодом Галіціна повідомила, що окупанти підтвердили попередню версію вибуху - у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку пособниці окупантів, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", - зазначила глава МВА.

За її словами, постраждала також Ільїна Олена Валеріївна.

"За наявною інформацією Ільїна займалась організацією "виборів" в Бердянську. Її син - Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"", - додала Галіціна.

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