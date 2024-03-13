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Удар по Мирнограду: 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. ФОТО

В Мирнограде Донецкой области завершена спасательно-розыскная операция. Ночью россияне нанесли ракетный удар по городу, попали в многоэтажку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Два человека погибли", - сказал глава ОВА.

Вчера около 23 часов россияне выпустили по городу авиационную управляемую ракету "Гром-Е1" - попали в 5-этажку. Всего ударом повреждено 4 дома. Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку – она не получила физических травм.

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Обстріл Мирнограду
Обстріл Мирнограду

Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910)


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Ща Одессу начали утюжить: сначала взрывы - потом сирена.
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13.03.2024 07:50 Ответить
...пишут, шо была одна ракета и, что прекратила свое существование. Дякую нашому ППО!!!
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13.03.2024 08:00 Ответить
Нечисть кацапська біситься від безсилля,і атакує мирних жителів,бо нічого іншого в них не виходить
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13.03.2024 08:05 Ответить
 
 