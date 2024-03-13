Удар по Мирнограду: 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. ФОТО
В Мирнограде Донецкой области завершена спасательно-розыскная операция. Ночью россияне нанесли ракетный удар по городу, попали в многоэтажку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Два человека погибли", - сказал глава ОВА.
Вчера около 23 часов россияне выпустили по городу авиационную управляемую ракету "Гром-Е1" - попали в 5-этажку. Всего ударом повреждено 4 дома. Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.
Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку – она не получила физических травм.
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alexandr shamov
показать весь комментарий13.03.2024 07:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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alexandr shamov
показать весь комментарий13.03.2024 08:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Василь Воробець
показать весь комментарий13.03.2024 08:05 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
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