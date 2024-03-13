"Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, разрушен подъезд

Сегодня ночью, 13 марта, Сумы были атакованы вражескими беспилотниками. В городе раздались взрывы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают все аварийно-спасательные службы.

Последствия авиационного удара уточняются", - говорится в сообщении.

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