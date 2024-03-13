"Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, разрушен подъезд
Сегодня ночью, 13 марта, Сумы были атакованы вражескими беспилотниками. В городе раздались взрывы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают все аварийно-спасательные службы.
Последствия авиационного удара уточняются", - говорится в сообщении.
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+14 володимир омельянов
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+11 Alex K #531926
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+10 Roman Stambul
показать весь комментарий13.03.2024 06:33 Ссылка
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