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"Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, разрушен подъезд

суми

Сегодня ночью, 13 марта, Сумы были атакованы вражескими беспилотниками. В городе раздались взрывы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают все аварийно-спасательные службы.

Последствия авиационного удара уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Удар по Сумам 7 марта: Погибли 2 человека, 26 пострадали

Автор: 

беспилотник (3723) обстрел (27652) Сумы (1164)


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Топ комментарии
+14
Схоже рашиські чорти отримують задоволення від вбивства мирного населення ,це не армія це злочина здичавіла орда ,путін **** коли ти здохнеш, а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
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13.03.2024 06:33
+11
Де асіметрична відповідь ЗЕлідора?!
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13.03.2024 06:22
+10
в омані
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13.03.2024 06:33
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Де асіметрична відповідь ЗЕлідора?!
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13.03.2024 06:22 Ответить
в омані
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13.03.2024 06:33 Ответить
Він допомогає робити СВО.
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13.03.2024 07:09 Ответить
Жди ответ, ассимметричный. Скоро. Хреном постучит по барабану, опыт есть.
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13.03.2024 08:05 Ответить
😥 Дай Бог, щоб без загиблих ...
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13.03.2024 06:32 Ответить
На фото від ОВА під'їзд п'ятиповерхівки склався. Шахеду тут летіти хвилин 10-12 від кордону.
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13.03.2024 07:28 Ответить
за два роки війни так і не налагодили власне виробництво зенітних гармат 👿
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13.03.2024 11:29 Ответить
Схоже рашиські чорти отримують задоволення від вбивства мирного населення ,це не армія це злочина здичавіла орда ,путін **** коли ти здохнеш, а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
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13.03.2024 06:33 Ответить
Причому«схоже»?Отримують!Нація садистів і вбивць!***** їм убивати не наказувало,а ДОЗВОЛИЛИ!
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13.03.2024 06:38 Ответить
Схоже? Ви тільки це зрозуміли, на 3 році війни?
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13.03.2024 06:54 Ответить
https://t.me/voynareal/85397 🔥 У російській Рязані три безпілотники успішно атакували НПЗ Там зараз потужна пожежа.

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https://i.postimg.cc/CMZj6sWj/photo-2024-03-13-06-36-53.jpg
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13.03.2024 08:18 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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13.03.2024 08:20 Ответить
А наш дрон вибиває двоє дверей і три вікна в багатоповерхівці.Відчуйте різницю.
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13.03.2024 10:36 Ответить
 
 