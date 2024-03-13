УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6843 відвідувача онлайн
Новини
8 873 15

"Шахед" влучив у багатоповерхівку в Сумах, зруйновано під’їзд

суми

Сьогодні вночі,  13 березня, Суми були атаковані ворожими безпілотниками. У місті пролунали вибухи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Наслідки авіаційного удару уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія Росії обстріляла Мирноград, зруйновано пя’типоверхівку, - МВА

Автор: 

безпілотник (4293) обстріл (28993) Суми (904)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Схоже рашиські чорти отримують задоволення від вбивства мирного населення ,це не армія це злочина здичавіла орда ,путін **** коли ти здохнеш, а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
показати весь коментар
13.03.2024 06:33
+11
Де асіметрична відповідь ЗЕлідора?!
показати весь коментар
13.03.2024 06:22
+10
в омані
показати весь коментар
13.03.2024 06:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де асіметрична відповідь ЗЕлідора?!
показати весь коментар
13.03.2024 06:22 Відповісти
в омані
показати весь коментар
13.03.2024 06:33 Відповісти
Він допомогає робити СВО.
показати весь коментар
13.03.2024 07:09 Відповісти
Жди ответ, ассимметричный. Скоро. Хреном постучит по барабану, опыт есть.
показати весь коментар
13.03.2024 08:05 Відповісти
😥 Дай Бог, щоб без загиблих ...
показати весь коментар
13.03.2024 06:32 Відповісти
На фото від ОВА під'їзд п'ятиповерхівки склався. Шахеду тут летіти хвилин 10-12 від кордону.
показати весь коментар
13.03.2024 07:28 Відповісти
за два роки війни так і не налагодили власне виробництво зенітних гармат 👿
показати весь коментар
13.03.2024 11:29 Відповісти
Схоже рашиські чорти отримують задоволення від вбивства мирного населення ,це не армія це злочина здичавіла орда ,путін **** коли ти здохнеш, а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
показати весь коментар
13.03.2024 06:33 Відповісти
Причому«схоже»?Отримують!Нація садистів і вбивць!***** їм убивати не наказувало,а ДОЗВОЛИЛИ!
показати весь коментар
13.03.2024 06:38 Відповісти
Схоже? Ви тільки це зрозуміли, на 3 році війни?
показати весь коментар
13.03.2024 06:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/85397 🔥 У російській Рязані три безпілотники успішно атакували НПЗ Там зараз потужна пожежа.

Ответить Удалить



https://i.postimg.cc/CMZj6sWj/photo-2024-03-13-06-36-53.jpg
показати весь коментар
13.03.2024 08:18 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
показати весь коментар
13.03.2024 08:20 Відповісти
А наш дрон вибиває двоє дверей і три вікна в багатоповерхівці.Відчуйте різницю.
показати весь коментар
13.03.2024 10:36 Відповісти
 
 