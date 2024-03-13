"Шахед" влучив у багатоповерхівку в Сумах, зруйновано під’їзд
Сьогодні вночі, 13 березня, Суми були атаковані ворожими безпілотниками. У місті пролунали вибухи
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Наслідки авіаційного удару уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 володимир омельянов
показати весь коментар13.03.2024 06:33 Посилання
+11 Alex K #531926
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+10 Roman Stambul
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