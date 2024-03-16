РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10655 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 858 32

Защищая Украину, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук. ФОТО

Защищая Украину на фронте, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук.

Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Самчук Олесь

В прошлом году Олесь окончил вуз и поступил в ряды ВСУ. Служил в аэроразведке. Имел позывной "Каркаде". Погиб на Донецком направлении четыре дня тому назад – 11 марта. На 19 марта была запланирована его свадьба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе н.п. Крынки в результате вражеских обстрелов погиб украинский доброволец-парамедик Евгений Лобоженко. ФОТО

Автор: 

потери (4424)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+46
Гине цвіт нації, не народяться діти - прерветься рід.
Ненавиджу ze.лену біомасу - наш вирок
показать весь комментарий
16.03.2024 03:03
+39
Нестерпний біль за світлою Людиною та Героєм Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
16.03.2024 02:10
+34
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
16.03.2024 01:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
….
показать весь комментарий
16.03.2024 01:00 Ответить
Совсем мальчик...
показать весь комментарий
16.03.2024 01:07 Ответить
не мальчик , а настоящий мужчина , воин !
показать весь комментарий
16.03.2024 10:50 Ответить
За горами гори, хмарою повиті,

Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий добрі ребра

Й серце розбиває.

Розбиває, та не вип'є

Живущої крові -

Воно знову оживає

І сміється знову.

Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

І неситий не виоре

На дні моря поле.

Не скує душі живої

І слова живого.

Не понесе слави Бога,

Великого Бога.

Тарас Шевченко
показать весь комментарий
16.03.2024 01:21 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
16.03.2024 01:49 Ответить
Нестерпний біль за світлою Людиною та Героєм Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
16.03.2024 02:10 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава ГЕРОЮ ! Щирі співчуття рідним.
показать весь комментарий
16.03.2024 02:39 Ответить
Гине цвіт нації, не народяться діти - прерветься рід.
Ненавиджу ze.лену біомасу - наш вирок
показать весь комментарий
16.03.2024 03:03 Ответить
Моліться за кожного,хто поклав своє життя за всіх нас,повірте,це на все життя,коли тобі з побратимом "прилітає",він вмирає,а ти -ні й вас разом везуть,під обстрілами,а ти нічого не розумієш,а потім лише думаєш-чому він,а не я? Царство Тобі Небесне, Воїне,та Вічна Пам'ять...
показать весь комментарий
16.03.2024 03:44 Ответить
Світла пам'ять!
показать весь комментарий
16.03.2024 04:04 Ответить
Кожен день кожну хвилину думками та серцем з кожним захисником України. Молимося за кожного,дякуємо кожному.
світла Пам'ять світлій людині ,красеню. Дивиться скільки їх гине ,молодих гідних людей . Хто залишиться, люди?????
показать весь комментарий
16.03.2024 04:12 Ответить
Ze.лені мародери, нажаль ...
показать весь комментарий
16.03.2024 04:14 Ответить
НАЇВСЯ ЛІДАР ШАШЛИЧКІВ

https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/snimok-ekrana-2024-01-03-v-18.03.33.png

Залужний перед повномасштабним вторгненням кілька разів був у Чехії. Говорив про зброю для Україниhttps://republic.com.ua/article/zaluzhnij-pered-povnomasshtabnim-vtorgnennyam-kilka-raziv-buv-u-chehi%d1%97-govoriv-pro-zbroyu-dlya-ukra%d1%97ni.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about

У січні та лютому 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідував Чехію та обговорював з її керівництвом постачання військового обладнання.

Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html Радіо Свобода розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.

За його словами, Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року, і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», - пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».
показать весь комментарий
16.03.2024 04:15 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олеся до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показать весь комментарий
16.03.2024 05:04 Ответить
Низький уклін тобі Герою! 🫡🇺🇦
показать весь комментарий
16.03.2024 05:55 Ответить
Такий молодий, на жаль гинуть найкращі а всяке бидло "какая разница устало от войни"
показать весь комментарий
16.03.2024 06:36 Ответить
Вічна память Герою.... Співчуваємо рідним і близьким загиблого....
показать весь комментарий
16.03.2024 07:26 Ответить
Спочивай з миром братчику. Героям Слава! Смерть ворогам
показать весь комментарий
16.03.2024 07:51 Ответить
Щира вдячність Воїну за захист України. Небесний Пантеон поповнився ще одним героєм. Сумно і гірко від цих втрат. Йому б жити і жити, будувати нову красиву країну для майбутнього і своїх дітей... Царство Небесне тобі герою і Вічна Пам'ять 💔🙏💙💛
показать весь комментарий
16.03.2024 12:59 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2024 13:11 Ответить
Та це пздц, здохніть кацапи, ненавиджу вас 😡
Вічна пам'ять герою!!
показать весь комментарий
16.03.2024 16:06 Ответить
а чому так сталося? Бо його туди відправили наші мерзотники. Не діти цих мерзотників туди поїхали, а ті кого вони відправили. Не переплутайте винуватих.
показать весь комментарий
16.03.2024 16:23 Ответить
З боку України в цій війні гине цвіт нації. З лаптєрейху в українській землі здихає біосміття.
показать весь комментарий
16.03.2024 19:11 Ответить
Svitla Pam'yat' Geroyu...🙏
показать весь комментарий
16.03.2024 21:00 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
16.03.2024 21:26 Ответить
Щирі Співчуття Родині!
показать весь комментарий
17.03.2024 01:37 Ответить
А МАЖОРНЯ БЕСТОЛКОВАЯ ЖИВЁТ !!!
показать весь комментарий
17.03.2024 14:08 Ответить
 
 