Защищая Украину, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук. ФОТО
Защищая Украину на фронте, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук.
Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины, передает Цензор.НЕТ.
В прошлом году Олесь окончил вуз и поступил в ряды ВСУ. Служил в аэроразведке. Имел позывной "Каркаде". Погиб на Донецком направлении четыре дня тому назад – 11 марта. На 19 марта была запланирована его свадьба.
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Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий добрі ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип'є
Живущої крові -
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Не понесе слави Бога,
Великого Бога.
Тарас Шевченко
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Ненавиджу ze.лену біомасу - наш вирок
світла Пам'ять світлій людині ,красеню. Дивиться скільки їх гине ,молодих гідних людей . Хто залишиться, люди?????
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Залужний перед повномасштабним вторгненням кілька разів був у Чехії. Говорив про зброю для Україниhttps://republic.com.ua/article/zaluzhnij-pered-povnomasshtabnim-vtorgnennyam-kilka-raziv-buv-u-chehi%d1%97-govoriv-pro-zbroyu-dlya-ukra%d1%97ni.html#respond
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about
У січні та лютому 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідував Чехію та обговорював з її керівництвом постачання військового обладнання.
Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html Радіо Свобода розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.
За його словами, Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року, і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», - пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».
Вічна пам'ять герою!!