Защищая Украину, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук. ФОТО

Защищая Украину на фронте, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук.

Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В прошлом году Олесь окончил вуз и поступил в ряды ВСУ. Служил в аэроразведке. Имел позывной "Каркаде". Погиб на Донецком направлении четыре дня тому назад – 11 марта. На 19 марта была запланирована его свадьба.

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