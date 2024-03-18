РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9174 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 305 1

Войска РФ ударили по Никополю, горела АЗС. ФОТО

Спасатели потушили пожар на АЗС, возникший в результате вражеских обстрелов Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории АЗС.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара.

Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - добавляют в ГСЧС.

Также читайте: Россияне обстреливали Никопольщину 10 раз в день. Пострадали 5 человек, - ОВА

Пожежа на АЗС у Нікополі
Пожежа на АЗС у Нікополі
Пожежа на АЗС у Нікополі

Автор: 

обстрел (27860) Никополь (1071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в белгородской окраине есть АЗС ?
показать весь комментарий
18.03.2024 11:31 Ответить
 
 