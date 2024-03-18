Войска РФ ударили по Никополю, горела АЗС. ФОТО
Спасатели потушили пожар на АЗС, возникший в результате вражеских обстрелов Никополя Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории АЗС.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара.
Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - добавляют в ГСЧС.
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показать весь комментарий18.03.2024 11:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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