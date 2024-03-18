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Війська РФ ударили по Нікополю, горіла АЗС. ФОТО

Рятувальники загасили пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь. У результаті ворожого удару виникло займання на території АЗС.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі.

Займання ліквідовано. Постраждалих немає", - додають у ДСНС.

Читайте: Росіяни обстріляли Нікопольщину 10 разів за день. Постраждало 5 людей, - ОВА

Пожежа на АЗС у Нікополі
Пожежа на АЗС у Нікополі
Пожежа на АЗС у Нікополі

Автор: 

обстріл (29128) Нікополь (1239)


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А в белгородской окраине есть АЗС ?
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18.03.2024 11:31 Відповісти
 
 