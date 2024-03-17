Росіяни обстріляли Нікопольщину 10 разів за день. Постраждало 5 людей, - ОВА

Армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину безпілотниками та 2 обстрілювала район артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі - п'ятеро постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. А ще 65-річний мешканець та 26-річна жінка", - написав він.

Також, за його словами, у райцентрі окрім заправки та вантажівки пошкоджені інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівка.

Крім того обстрілів зазнали Покровська сільська, Марганецькіа та Мирівська громади.

В останній понівечені приватний будинок і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.

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