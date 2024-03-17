Війська РФ ударили дронами по Нікополю, є поранені, пошкоджено обладнання АЗС та вантажівка. ФОТО
Зранку 17 березня війська РФ скерували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Нікополі постраждали троє чоловіків: 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.
Також зазначається, що пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2024 12:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Игорев #582421
показати весь коментар17.03.2024 14:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Русскоязычный Бандеровец #328332
показати весь коментар18.03.2024 13:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль