Війська РФ ударили дронами по Нікополю, є поранені, пошкоджено обладнання АЗС та вантажівка. ФОТО

Зранку 17 березня війська РФ скерували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Нікополі постраждали троє чоловіків: 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Також зазначається, що пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.