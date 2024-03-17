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Війська РФ ударили дронами по Нікополю, є поранені, пошкоджено обладнання АЗС та вантажівка. ФОТО

Зранку 17 березня війська РФ скерували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Нікополі постраждали троє чоловіків: 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Також зазначається, що пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Нікополь

Автор: 

обстріл (29128) Нікополь (1239)


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17.03.2024 12:44 Відповісти
Никополь страдает с каждым днем, 9 км между Каменк-Никополем.
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17.03.2024 14:00 Відповісти
Подякуйте Зеленському, який розмінував Чонгар, розвалив армію і здав без бою найбільшу в Європі атомну станцію. А ще зробив сухопутний коридор до Криму і знищив Каховське море разом з людьми і тваринами.
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18.03.2024 13:27 Відповісти
 
 