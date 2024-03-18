Усиление украинской ПВО - это тысячи спасенных человеческих жизней, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский город и село должны быть защищены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал на странице в фейсбуке.
"Каждое существенное усиление нашей ПВО – это тысячи спасенных человеческих жизней и реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины. Каждый наш город, каждый населенный пункт должен быть защищен. Это станет основой общеевропейского воздушного щита", - подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что когда "российский террор проиграет в Украине, вся Европа победит"
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+15 Леонід #587957
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+12 Старый зольдат
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+11 Evgeny N
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бо витрачені гроші не на ЗСУ, а цих грошей докуїще
це не тисячі а десятки тисяч смертей наших захисників.
зарплата судді депутата 200+к
в той час коли президент (не України) а Чехії збирає гроші на снаряди ( не собі)
а для України
про які кількість врятованих життів їдеться в реченні про Павела???
відео з конкурсу до КС, де судді-кандидати не можуть пояснити статки в 8-10 лямів,
по м. Ладижин кожен день катається пилосос МаЗ, а перед новим роком замінили норм забор та на асфальт кругом садосчка поклали бруківку,
про скільки життів в цей час йшла мова тих суддів та нашої мерії??
а рівно про великий покуй на життя воїнів
А ви тут про якісь системи ППО...
вернить простим українцям ПРАВО МАТИ АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ
Геттманцева і Найема - на гиляку ‼️
Зовнішня політика його прямий обов'язок.
все згідно з оманом .
а 73% дякують
робить одне думає інше говорить третє
Знищити всі ракетні програми та зупинити підприємства ВПК, а потім скиглити про нестачу ППО та іншого озброєння
І при цьому красти, наче останній день живуть. Красти на всьому!
Руйнувати підтримку, яку здобули кляті "бариги-папєрєднікі"
Узурпувати владу в руках неконституційного органу
І кажного вечора показувати: яке всі лайно, а він увесь у білому д'Артан'ян...
"Какая разніца" як воно зникне з влади (передоз, імпічмент, суд Лінча), аби це сталося як найшвидше!
а чого ж усі п"ять років прездобольства тільки тим зі своєю бандою зелених-зрадників і займаєсся, що розвалюєш обороноздатність України, від мародерства "на асфальтах-яйцях-гуманітарках", розміновування чонгарів, роззброєння оборонки, тримання Червінських у тюрмах, вагнергейтах, введення в оману довЄрчівого лохторату про шашлики, після чого тисячи загинули-зникли-окуповані-розбіглися по усьому Світі... ?
і "контрольний у голову" Україні - обезголовлення ЗСУ, звільнення Залужного і вмотивованої-досвіченої верхівки офіцерів.. при цьому - гівно зелене: дермаки-тимошенки-резніченкокови-верещучки-шурми-татарови.. - усі у порядку, банкують-бикують
Р-36М2 «Воєвода» решение всех вопросов,
Я просто впевнений, що буде.
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явка з повинною у злочині, який скоєний зеленським у 2019-2023 роки
З таким довгим доходінням в мене закралися підозри , а чи дійсно Зеленський єврей??? Бо концепт зброя-життя зрозуміють навіть діти!
А тут дорослий відгодований та і ще Єврей !
В мене багато друзів євреїв. Розумні люди, а тут таке, навіть не дурне, а просто НІЯКЕ.
То просто ганьба для всього єврейського народу!
Нічого не поробиш в кожній нації є свої стидоби.