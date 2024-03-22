Выдавал себя за гражданина Нигерии: Пограничники задержали киевлянина, пытавшегося пересечь границу. ФОТО

На границе со Словакией задержали жителя Киева, пытавшегося пересечь границу, выдавая себя за гражданина Нигерии.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, житель Киева попытался пересечь границу со Словакией по копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он визуально был похож.

Пограничники установили, что по этому паспорту его настоящий владелец покинул Украину еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Так что мужчину ждет суд, а по инкриминируемой ему статье - штраф.



