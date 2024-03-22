Выдавал себя за гражданина Нигерии: Пограничники задержали киевлянина, пытавшегося пересечь границу. ФОТО
На границе со Словакией задержали жителя Киева, пытавшегося пересечь границу, выдавая себя за гражданина Нигерии.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, житель Киева попытался пересечь границу со Словакией по копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он визуально был похож.
Пограничники установили, что по этому паспорту его настоящий владелец покинул Украину еще в начале полномасштабного вторжения РФ.
Так что мужчину ждет суд, а по инкриминируемой ему статье - штраф.
Топ комментарии
+5 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий22.03.2024 14:02 Ответить Ссылка
+2 Самий правий Укр
показать весь комментарий22.03.2024 13:15 Ответить Ссылка
+2 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий22.03.2024 13:56 Ответить Ссылка
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треба було, що б товариші пику розбили.
і сказати, що то він, але дуже побитий, тому не зовсім схожий.
ніколи не повірю.
наші прикордонники, самі толерантні в світі, особливо до плавців в тисі.
Думав, проканає?
Дзуські!
З країни розвиненої демократії, верховенства права, всєнародно обраної Зє- влади, безвізового режиму немає виходу.
Здохніть тут. Усі разом.
Тебе пропускаю ... вперед...
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