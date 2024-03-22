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Выдавал себя за гражданина Нигерии: Пограничники задержали киевлянина, пытавшегося пересечь границу. ФОТО

На границе со Словакией задержали жителя Киева, пытавшегося пересечь границу, выдавая себя за гражданина Нигерии.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, житель Киева попытался пересечь границу со Словакией по копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он визуально был похож.

Пограничники установили, что по этому паспорту его настоящий владелец покинул Украину еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Так что мужчину ждет суд, а по инкриминируемой ему статье - штраф.

Намагався втекти за кордон
Намагався втекти за кордон

Автор: 

Госпогранслужба (6587) уклонисты (928)


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Топ комментарии
+5
Попався на тому, що коли попросили показати документи то одразу показав, а не запитав: "Це тому, що я чорний"?
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22.03.2024 14:02 Ответить
+2
А якщо під касапа косити, виженуть чи ні??
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22.03.2024 13:15 Ответить
+2
Треба було ретельніше готуватись .
.
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22.03.2024 13:56 Ответить
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А якщо під касапа косити, виженуть чи ні??
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22.03.2024 13:15 Ответить
от лошара!
треба було, що б товариші пику розбили.
і сказати, що то він, але дуже побитий, тому не зовсім схожий.
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22.03.2024 13:19 Ответить
там походу його фотка
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22.03.2024 13:51 Ответить
то, прикордонники расисти?
ніколи не повірю.
наші прикордонники, самі толерантні в світі, особливо до плавців в тисі.
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22.03.2024 13:53 Ответить
він більше на бразильца схожий, не тієї країни паспорт зробив.
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22.03.2024 13:54 Ответить
Иого аргументи -- показав погранцям ***
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22.03.2024 13:19 Ответить
зріст 2 метра! буде вартовим!
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22.03.2024 13:22 Ответить
Він думав що схожий на негра?Схожим на негра може бути тільки інший негр...
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22.03.2024 13:31 Ответить
а він хто? блондин з голубими очима? чи ти не бачив темношкірих громадян України, які тут навіть народились, особисто знаю декількох, з нігерійським, ангольським, камерунським, ганським корінням, але народились в Україні і мають лише українське громадянство, ось і цей з таких...
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22.03.2024 14:23 Ответить
Не розумію як можна перетинати кордон за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії... хіба не потрібно мати загранпаспорт або документи з посольства у випадку втрати
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22.03.2024 13:40 Ответить
Морду гуталіном намастив і волосся на бігуді закрутив?
Думав, проканає?
Дзуські!
З країни розвиненої демократії, верховенства права, всєнародно обраної Зє- влади, безвізового режиму немає виходу.
Здохніть тут. Усі разом.
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22.03.2024 13:41 Ответить
Ти починай дохнути, а ми за тобою.
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22.03.2024 13:52 Ответить
Тіко після Вас!
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22.03.2024 13:56 Ответить
Ти закликаєш, ти й починай, кицю. Власним прикладом.
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22.03.2024 13:57 Ответить
Ще одна ... попалася. Сказав же доступною для розуміння соловїною мовою.
Тебе пропускаю ... вперед...
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22.03.2024 14:11 Ответить
А я - тебе.... В черзі в ТЦК, опариш.
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22.03.2024 15:24 Ответить
Здрисни під шконку, смердючка.
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22.03.2024 16:01 Ответить
Тату свому, 3.14дару, скажеш так.
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23.03.2024 22:03 Ответить
Абіжєний? Пєтух дирявий, кончелог зачуханий, ПНХ ДЛБЙБ
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23.03.2024 23:56 Ответить
ти моглО б і не розказувати публічно про свої проблеми
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29.03.2024 23:24 Ответить
Як у тому анекдоті (тільки навпаки) про американського шпигуна в Україні...
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22.03.2024 13:45 Ответить
Наївний, сподівався що наші Прикордонники по нігерійські розмовляти не можуть?
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22.03.2024 13:48 Ответить
Треба було ретельніше готуватись .
.
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22.03.2024 13:56 Ответить
Попався на тому, що коли попросили показати документи то одразу показав, а не запитав: "Це тому, що я чорний"?
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22.03.2024 14:02 Ответить
😁
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22.03.2024 15:52 Ответить
Це було би навіть смішно, якби не було настільки печально! У цьому дурнуватому вчинку квінтесенція безвиході багатьох мільйонів українців...
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22.03.2024 14:16 Ответить
 
 