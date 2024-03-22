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Первые 12 модульных мостов от Всемирного банка доставлены в Украину. ФОТОрепортаж

В рамках проекта Всемирного банка "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило 12 мостовых систем (475 метров) общей стоимостью более 15 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мосты будут установлены на месте разрушенных в результате боевых действий.

"Благодарны проекту Всемирного банка за системную поддержку в восстановлении украинской инфраструктуры. Это способствует укреплению обороноспособности и экономическому восстановлению Украины", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Модульні мости
Модульні мости

Закупку оборудования осуществило подразделение ООН UNOPS Ukraine.

Сообщается, что в ближайшие недели ожидается поставка еще шести мостовых систем общей длиной 238 метров, а также проведение обучения по их установке.

Модульні мости

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Справочно. С декабря 2022 года Украина уже получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 – от Чехии, 10 – от Норвегии.

Франция передала 3 временных моста для определенных локаций. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные мосты.

Также в июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину.

Автор: 

Всемирный Банк (449) мост (1031) Министерство развития громад и территорий (76)


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рік тому, так само звітували про доставку генераторів, станцій живлення, міні реакторів.
а як з'ясовується, десь поділося. не можуть знайти, харків одеса без світла та води.
тому мости, з'являться, скоріш, десь в приватних маєтках, ніж на місці зруйнованих.
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22.03.2024 15:07 Ответить
Вгадали!
Мости поставлять на ставках у панських маєтках, щоб пані гуляли
Дбл. блд ! 😕
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22.03.2024 15:10 Ответить
ЗЄлбонський не може замовити у Рінат Лєонідича сталеві Лего ?
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22.03.2024 15:08 Ответить
Дякуємо, друзі.
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22.03.2024 15:17 Ответить
 
 