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На Черкасщине горел электропоезд, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд. Пожар был потушен.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Пожар возник в локомотиве электровоза в селе Сотники Корсунь-Шевченковской громады.

С пламенем боролись спасатели двух пожарно-спасательных подразделений, очередной смены оперативно-координационного центра и железнодорожной станции им. Т.Г. Шевченко.

"Огнем уничтожен блок силовых контактов, силовой трансформатор, фазорастворитель и лакокрасочное покрытие. Причина устанавливается", - рассказали в ГСЧС.

Во время возгорания никто не пострадал.

Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня
Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня
Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня

Автор: 

поезд (1025) пожар (5946) ГСЧС (4967) Черниговская область (1134)


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йому десь років із 60 - перші машиністи, які на ньому працювали, мабуть вже й померли
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12.04.2024 11:43 Ответить
Роки побудови: 1961-1995
Так що... теоретично може бути навіть більше.
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12.04.2024 11:49 Ответить
це ВЛ80К - випускався з 1963 по 71
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12.04.2024 11:53 Ответить
19.03.1969
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12.04.2024 15:32 Ответить
В Черкаській області немає електричок, тільки дізель-поїзди і то не скрізь - тільки перегон Гребінка - Шевченко..
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12.04.2024 12:37 Ответить
Як це нема? Що написано в заголовку статті? Електропоїзд. Значить є, да і на фото вантажний потяг, чим не електричка?
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12.04.2024 14:13 Ответить
Як це немає? Від Миронівки і до Знам'яни є можливість проїхатись електричкою, навіть до міста Черкаси. Дізельпоїзд їздить не тільки до Гребінки, а навіть до Умані, Помічної.
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12.04.2024 15:30 Ответить
 
 