На Черкасщине горел электропоезд, - ГСЧС. ФОТО
В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд. Пожар был потушен.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Пожар возник в локомотиве электровоза в селе Сотники Корсунь-Шевченковской громады.
С пламенем боролись спасатели двух пожарно-спасательных подразделений, очередной смены оперативно-координационного центра и железнодорожной станции им. Т.Г. Шевченко.
"Огнем уничтожен блок силовых контактов, силовой трансформатор, фазорастворитель и лакокрасочное покрытие. Причина устанавливается", - рассказали в ГСЧС.
Во время возгорания никто не пострадал.
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Так що... теоретично може бути навіть більше.