На Черкасщине горел электропоезд, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд. Пожар был потушен.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Пожар возник в локомотиве электровоза в селе Сотники Корсунь-Шевченковской громады.

С пламенем боролись спасатели двух пожарно-спасательных подразделений, очередной смены оперативно-координационного центра и железнодорожной станции им. Т.Г. Шевченко.

"Огнем уничтожен блок силовых контактов, силовой трансформатор, фазорастворитель и лакокрасочное покрытие. Причина устанавливается", - рассказали в ГСЧС.

Во время возгорания никто не пострадал.





