На Черкащині горів електропоїзд, - ДСНС. ФОТО

У Черкаській області під час руху зайнявся електропоїзд. Пожежу загасили.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла в локомотиві електровозу в селі Сотники Корсунь-Шевченківської громади.

Із полум’ям боролися рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів, чергової зміни оперативно-координаційного центру та залізничної станції ім. Т.Г. Шевченка.

Дивіться: Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

"Вогнем знищено блок силових контактів, силовий трансформатор, фазорозчинник та лакофарбове покриття. Причина встановлюється", - розповіли в ДСНС.

Під час загоряння ніхто не постраждав.





