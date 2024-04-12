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На Черкащині горів електропоїзд, - ДСНС. ФОТО

У Черкаській області під час руху зайнявся електропоїзд. Пожежу загасили.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла в локомотиві електровозу в селі Сотники Корсунь-Шевченківської громади.

Із полум’ям боролися рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів, чергової зміни оперативно-координаційного центру та залізничної станції ім. Т.Г. Шевченка.

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"Вогнем знищено блок силових контактів, силовий трансформатор, фазорозчинник та лакофарбове покриття. Причина встановлюється", - розповіли в ДСНС.

Під час загоряння ніхто не постраждав.

Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня
Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня
Пожежа електропоїзда на Черкащині 12 квітня

Автор: 

потяг (1969) пожежа (4322) ДСНС (5104) Чернігівська область (904)


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йому десь років із 60 - перші машиністи, які на ньому працювали, мабуть вже й померли
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12.04.2024 11:43 Відповісти
Роки побудови: 1961-1995
Так що... теоретично може бути навіть більше.
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12.04.2024 11:49 Відповісти
це ВЛ80К - випускався з 1963 по 71
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12.04.2024 11:53 Відповісти
19.03.1969
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12.04.2024 15:32 Відповісти
В Черкаській області немає електричок, тільки дізель-поїзди і то не скрізь - тільки перегон Гребінка - Шевченко..
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12.04.2024 12:37 Відповісти
Як це нема? Що написано в заголовку статті? Електропоїзд. Значить є, да і на фото вантажний потяг, чим не електричка?
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12.04.2024 14:13 Відповісти
Як це немає? Від Миронівки і до Знам'яни є можливість проїхатись електричкою, навіть до міста Черкаси. Дізельпоїзд їздить не тільки до Гребінки, а навіть до Умані, Помічної.
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12.04.2024 15:30 Відповісти
 
 