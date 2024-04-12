На Черкащині горів електропоїзд, - ДСНС. ФОТО
У Черкаській області під час руху зайнявся електропоїзд. Пожежу загасили.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа виникла в локомотиві електровозу в селі Сотники Корсунь-Шевченківської громади.
Із полум’ям боролися рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів, чергової зміни оперативно-координаційного центру та залізничної станції ім. Т.Г. Шевченка.
"Вогнем знищено блок силових контактів, силовий трансформатор, фазорозчинник та лакофарбове покриття. Причина встановлюється", - розповіли в ДСНС.
Під час загоряння ніхто не постраждав.
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Так що... теоретично може бути навіть більше.