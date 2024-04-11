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Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Українські воїни підпалили цистерни з пальним, яке окупанти тримали на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані підпалені цистерни, опублікований у соцмережах.

"Горить Авдіївський коксохім: українські воїни відпрацювали по цистернам із ПММ, ускладнивши логістику окупантам", - йдеться у коментарі до публікації.

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Автор: 

пожежа (4330) Авдіївка (2342) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+12
Це просто наслідки втрати стратегічно важливого міста: тепер потяги с пальним, рашисти до самої лінії фронту мають можливість підтягувати
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11.04.2024 10:58
+7
Я звернув увагу що в Лисичанську , Авдіївці та інших мічцях покинуто сотні як не тисячі жд вагонів , цистерн . Це шо не кому не потрібне майно ?? Укрзалізниця не могла це все відтянути ? в 2014 році перегнали в Донецьку облать кучу вагонів які опинилися пізніше в окупації, і знову те саме ....
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11.04.2024 11:34
+4
Це просто процес окислення. Природне явище.
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11.04.2024 10:49
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Це просто процес окислення. Природне явище.
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11.04.2024 10:49 Відповісти
Це просто наслідки втрати стратегічно важливого міста: тепер потяги с пальним, рашисти до самої лінії фронту мають можливість підтягувати
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11.04.2024 10:58 Відповісти
І до того могли - Авдіївка - окраїна донецька
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11.04.2024 12:39 Відповісти
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло !
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11.04.2024 10:57 Відповісти
свою горючку спалили, що б ворогові не дісталася
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11.04.2024 11:04 Відповісти
думаєш там би досі тримали свою горючку?
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11.04.2024 11:05 Відповісти
у них там не працює ЖД
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11.04.2024 11:06 Відповісти
у кого це не працює? там з донецьком повно жд-гілок ще з часів України.
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11.04.2024 11:09 Відповісти
В смислі "з часів України"?
Україна - і досі існує - твій куратор явно перегібає
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11.04.2024 12:40 Відповісти
угу в смислі
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11.04.2024 12:56 Відповісти
Друже - істина та що кацапи МОЖУТЬ наступати лише там ДЕ Є ЖД
Тому Донбас для них - РАЙ
... поки промзона Донбаса не закінчиться десь між донецьком і Дніпром
Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина... Київщина, Сумщина - це забудь
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11.04.2024 13:01 Відповісти
нада б ще. там он ще скільки цистерн
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11.04.2024 11:04 Відповісти
Это было довольно самонадеяно с их стороны.
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11.04.2024 11:25 Відповісти
Я звернув увагу що в Лисичанську , Авдіївці та інших мічцях покинуто сотні як не тисячі жд вагонів , цистерн . Це шо не кому не потрібне майно ?? Укрзалізниця не могла це все відтянути ? в 2014 році перегнали в Донецьку облать кучу вагонів які опинилися пізніше в окупації, і знову те саме ....
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11.04.2024 11:34 Відповісти
 
 