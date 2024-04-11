Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО
Українські воїни підпалили цистерни з пальним, яке окупанти тримали на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані підпалені цистерни, опублікований у соцмережах.
"Горить Авдіївський коксохім: українські воїни відпрацювали по цистернам із ПММ, ускладнивши логістику окупантам", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+12 Zahar Kolombet
показати весь коментар11.04.2024 10:58
+7 Влад В #552760
показати весь коментар11.04.2024 11:34
+4 Colt
показати весь коментар11.04.2024 10:49
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Україна - і досі існує - твій куратор явно перегібає
Тому Донбас для них - РАЙ
... поки промзона Донбаса не закінчиться десь між донецьком і Дніпром
Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина... Київщина, Сумщина - це забудь