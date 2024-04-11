Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Українські воїни підпалили цистерни з пальним, яке окупанти тримали на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані підпалені цистерни, опублікований у соцмережах.

"Горить Авдіївський коксохім: українські воїни відпрацювали по цистернам із ПММ, ускладнивши логістику окупантам", - йдеться у коментарі до публікації.

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