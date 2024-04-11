Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Украинские воины подожгли цистерны с горючим, которую оккупанты держали на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты горящие цистерны, опубликована в соцсетях.

"Горит Авдеевский коксохим: украинские воины отработали по цистернам из ГСМ, усложнив логистику оккупантам", - говорится в комментарии к публикации.

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