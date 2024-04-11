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Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Украинские воины подожгли цистерны с горючим, которую оккупанты держали на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты горящие цистерны, опубликована в соцсетях.

"Горит Авдеевский коксохим: украинские воины отработали по цистернам из ГСМ, усложнив логистику оккупантам", - говорится в комментарии к публикации.

Также читайте: Рада убрала поправку о демобилизации через 36 месяцев

Автор: 

пожар (5946) Авдеевка (2444) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+12
Це просто наслідки втрати стратегічно важливого міста: тепер потяги с пальним, рашисти до самої лінії фронту мають можливість підтягувати
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11.04.2024 10:58
+7
Я звернув увагу що в Лисичанську , Авдіївці та інших мічцях покинуто сотні як не тисячі жд вагонів , цистерн . Це шо не кому не потрібне майно ?? Укрзалізниця не могла це все відтянути ? в 2014 році перегнали в Донецьку облать кучу вагонів які опинилися пізніше в окупації, і знову те саме ....
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11.04.2024 11:34
+4
Це просто процес окислення. Природне явище.
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11.04.2024 10:49
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Це просто процес окислення. Природне явище.
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11.04.2024 10:49 Ответить
Це просто наслідки втрати стратегічно важливого міста: тепер потяги с пальним, рашисти до самої лінії фронту мають можливість підтягувати
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11.04.2024 10:58 Ответить
І до того могли - Авдіївка - окраїна донецька
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11.04.2024 12:39 Ответить
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло !
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11.04.2024 10:57 Ответить
свою горючку спалили, що б ворогові не дісталася
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11.04.2024 11:04 Ответить
думаєш там би досі тримали свою горючку?
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11.04.2024 11:05 Ответить
у них там не працює ЖД
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11.04.2024 11:06 Ответить
у кого це не працює? там з донецьком повно жд-гілок ще з часів України.
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11.04.2024 11:09 Ответить
В смислі "з часів України"?
Україна - і досі існує - твій куратор явно перегібає
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11.04.2024 12:40 Ответить
угу в смислі
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11.04.2024 12:56 Ответить
Друже - істина та що кацапи МОЖУТЬ наступати лише там ДЕ Є ЖД
Тому Донбас для них - РАЙ
... поки промзона Донбаса не закінчиться десь між донецьком і Дніпром
Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина... Київщина, Сумщина - це забудь
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11.04.2024 13:01 Ответить
нада б ще. там он ще скільки цистерн
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11.04.2024 11:04 Ответить
Это было довольно самонадеяно с их стороны.
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11.04.2024 11:25 Ответить
Я звернув увагу що в Лисичанську , Авдіївці та інших мічцях покинуто сотні як не тисячі жд вагонів , цистерн . Це шо не кому не потрібне майно ?? Укрзалізниця не могла це все відтянути ? в 2014 році перегнали в Донецьку облать кучу вагонів які опинилися пізніше в окупації, і знову те саме ....
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11.04.2024 11:34 Ответить
 
 