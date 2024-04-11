Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО
Украинские воины подожгли цистерны с горючим, которую оккупанты держали на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты горящие цистерны, опубликована в соцсетях.
"Горит Авдеевский коксохим: украинские воины отработали по цистернам из ГСМ, усложнив логистику оккупантам", - говорится в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+12 Zahar Kolombet
показать весь комментарий11.04.2024 10:58
+7 Влад В #552760
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+4 Colt
показать весь комментарий11.04.2024 10:49
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Україна - і досі існує - твій куратор явно перегібає
Тому Донбас для них - РАЙ
... поки промзона Донбаса не закінчиться десь між донецьком і Дніпром
Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина... Київщина, Сумщина - це забудь