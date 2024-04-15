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Прокурор Киевской облпрокуратуры Гуцуляк поселился в коттеджном городке, где дома стоят от 18 млн грн, - СМИ. ФОТО

Ответственный за экологическое направление прокурор Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк поселился в коттеджном городке, делом которого занималась его прокуратура. Стоимость домов здесь стартует от 18 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о коттеджном городке "Витаград", расположенном в Ходосовке, в 7 километрах от Киева. Осенью 2021 года суд арестовал ряд земельных участков, в том числе и в "Витаграде", из-за якобы земельных и природоохранных проблем. Впрочем, уже через год тот же суд "передумал" и отменил арест. В материалах суда есть ссылка на письмо Киевской областной прокуратуры, согласно которому было недостаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках.

Прокурор Олександр Гуцуляк

Полгода спустя после этого в коттеджном городке поселился Александр Гуцуляк, ответственный за экологическое направление прокурор все той же областной прокуратуры. Мужчина заехал в двухэтажный коттедж площадью 180 квадратных метров. По данным из ресурсов застройщика, поместье такой площади здесь стоит сейчас около 18-19 миллионов гривен.

маєток прокурора Гуцуляка

Тогда же, в мае 2023-го, Гуцуляк пересел и на новое авто – BMW X5 2022 года выпуска. И участки под имением, и авто записаны на отца прокурора.

Автомобіль прокурора Гуцуляка

В разговоре с журналистом Гуцуляк убеждал, что его работа в прокуратуре никак не связана с переездом в "Витаград". А еще, что имение не покупалось, а строилось, потому что отец якобы приобрел только земельный участок: "Дом никто не покупал, а строили. Во-вторых, дом отца. Он купил участок и соответственно строил дом".

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По декларации Гуцуляка почти 9 соток в дорогой пристоличной Ходосовке отцу обошлись в менее 200 тысяч гривен. Столько сейчас здесь стоит одна сотка. Кроме этого, прокурор заявил, что строить имение начали в начале 2023-го, а заехал он уже летом того же года. Впрочем, согласно аэроснимкам сервиса ЛУН и Google Earth Pro, дом, в котором проживает прокурор, начали строить еще осенью 2021 года, а весной 2022 года он уже был готов. Александр Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

Отец прокурора Виктор Гуцуляк рассказал журналистам уже другую историю. Мужчина говорит, что участок купил еще в 2021-м, но не оформлял, а "договорился с застройщиком". При этом сыну, который в результате там и поселился, он якобы ничего не рассказывал. Тогда же вроде бы и начал строительство. Также мужчина говорит, что занимается бизнесом и может себе это позволить: "Мне 63 года. Я могу себе позволить в любом уголке Украины купить земельный участок".

Учитывая, что отец Гуцуляка в последнее время стал также владельцем еще двух квартир (в Киеве и в Ирпене) и опираясь на стоимость поместий от застройщика (плюс, на реальную цену земли в Ходосовке), то, по данным журналистов, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для приобретения и недвижимости, и нового автомобиля.

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Автор: 

коррупция (8560) недвижимость (817) прокурор (1131)


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Топ комментарии
+24
Каньєшно, він в дві зміни паше, додому тільки поїсти, переодягтися та виспатись приходить. Йому немає коли корупцією займатись.
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15.04.2024 23:38
+21
Бігусу завтра вручать повістку...
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15.04.2024 23:13
+20
От чому провалюється мобілізація - бо одні мають померти поки інші живуть в божевільній розкоші і ще півбіди якби заробили або але факту живуть за корупційні гроші
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15.04.2024 23:20
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16.04.2024 09:22 Ответить
Де ви бачили в Україні прокурора на авто дешевше за 20000 $ ? 60-90 тис. $ це норма для них
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16.04.2024 10:04 Ответить
І що після цього з,явиться бажання йти на фронт?
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16.04.2024 10:07 Ответить
Нічого дивного. "Класичний" український прокурор. Порівнювати якого потрібно з таким самим "класичним" суддею.
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16.04.2024 10:12 Ответить
Всі причетні до корупції мають бути покарані, справедливим судом, так , чи інакше.. всі ці гніди привели війну в Украіну, всі вони обескровлювали краіїну весь час і навіть під час війни, всі вони вбивали нас...
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16.04.2024 10:28 Ответить
???
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16.04.2024 10:34 Ответить
Наколядував, очевидно...
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16.04.2024 10:41 Ответить
І ні одна ракета чи дрон у ті містечка не прилітає мабуть збіг обставин
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16.04.2024 11:08 Ответить
В країні дві касти людей - звичайні, які і працюють і воюють. І держслужбовці - які нічого не роблять, нічого не виробляють і лишень шкодять.
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16.04.2024 11:22 Ответить
А ви і надалі запихуйте лохів у автівки серед біла дня на вулиці щоб вони гинули за Україну, а ми тут будемо інадалі комфортно жити і розмножуватися.
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17.04.2024 12:05 Ответить
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