РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Фото Война
993 3

По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Днем 20 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 13:46 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

тривога

По состоянию на 13.22 карта тревог была такова:

повітряна тривога

По данным Воздушных сил, ракетную опасность по всей территории Украины объявляли из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Автор: 

Воздушные силы (2291) воздушная тревога (789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли вже ту саваслейку з землею зрівняють
показать весь комментарий
20.04.2024 13:35 Ответить
бажаю всім мігам летіти "шляхом" ту-22
показать весь комментарий
20.04.2024 13:41 Ответить
Англійською - ту туту...
показать весь комментарий
20.04.2024 14:02 Ответить
 
 