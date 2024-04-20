По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Днем 20 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 13:46 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 13.22 карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, ракетную опасность по всей территории Украины объявляли из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
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alexey prus
показать весь комментарий20.04.2024 13:35 Ответить Мне нравится 4
U A #508723
показать весь комментарий20.04.2024 13:41 Ответить Мне нравится 4
віктор федорович #394174
показать весь комментарий20.04.2024 14:02 Ответить Мне нравится 1
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