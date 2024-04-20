По всей Украине была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Днем 20 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 13:46 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 13.22 карта тревог была такова:

По данным Воздушных сил, ракетную опасность по всей территории Украины объявляли из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).