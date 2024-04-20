По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Вдень 20 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.46 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 13.22 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, ракетну небезпеку по всій території України оголошували через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
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alexey prus
показати весь коментар20.04.2024 13:35 Відповісти Мені подобається 4
U A #508723
показати весь коментар20.04.2024 13:41 Відповісти Мені подобається 4
віктор федорович #394174
показати весь коментар20.04.2024 14:02 Відповісти Мені подобається 1
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