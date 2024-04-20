По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Вдень 20 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.46 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 13.22 карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, ракетну небезпеку по всій території України оголошували через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).