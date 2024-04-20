УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12148 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
994 3

По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Вдень 20 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 13.46 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

тривога

Станом на 13.22 карта тривог була така:

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, ракетну небезпеку по всій території України оголошували через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). 

Автор: 

Повітряні сили (2639) повітряна тривога (919)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли вже ту саваслейку з землею зрівняють
показати весь коментар
20.04.2024 13:35 Відповісти
бажаю всім мігам летіти "шляхом" ту-22
показати весь коментар
20.04.2024 13:41 Відповісти
Англійською - ту туту...
показати весь коментар
20.04.2024 14:02 Відповісти
 
 