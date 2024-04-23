Десантники 77-й ОАБр уничтожили вражеский разведывательный беспилотник Supercam. ФОТО
Десантники зенитной ракетной батареи 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ обезвредили российский беспилотник Supercam.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск сообщило в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Десантники зенитной ракетной батареи 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обезвредили беспилотник Supercam.
Очень важная цель, которая обнаруживает расположение наших войск, считывает координаты и наводит тяжелое вооружение в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
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