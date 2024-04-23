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Десантники 77-й ОАБр уничтожили вражеский разведывательный беспилотник Supercam. ФОТО

Десантники зенитной ракетной батареи 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ обезвредили российский беспилотник Supercam.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск сообщило в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Десантники зенитной ракетной батареи 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обезвредили беспилотник Supercam.

Очень важная цель, которая обнаруживает расположение наших войск, считывает координаты и наводит тяжелое вооружение в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

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Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск
Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск
Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск

Автор: 

беспилотник (3586) уничтожение (6909) 77 ОАБ (28)


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