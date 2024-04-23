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Десантники 77-ї ОАБр знищили ворожий розвідувальний безпілотник Supercam. ФОТО

Десантники зенітної ракетної батареї 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знешкодили російський безпілотник Supercam.

Про це командування Десантно-штурмових військ повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Десантники зенітної ракетної батареї 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знешкодили безпілотник Supercam.

Дуже важлива ціль, котра виявляє розташування наших військ, зчитує координати та наводить важке озброєння в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

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Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командування Десантно-штурмових військ
Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командування Десантно-штурмових військ
Знищення БПЛА росіян Supercam
Фото: Командування Десантно-штурмових військ

Автор: 

безпілотник (4148) знищення (7221) 77 ОАБ (30)


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