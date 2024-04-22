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Бійці 72 ОМБр знищили російського наземного робота на полі бою. ВIДЕО

Російські війська все частіше використовують робототехніку. За словами українських захисників, наземний дрон поповнив статистику знищеної техніки.

Воїни ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили наземну роботизовану установку російських військ. Про це повідомила 72-га ОМБр РУБпАК "Булава" в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наземний дрон поповнив статистику знищеної російської техніки", - йдеться в публікації.

Дивіться: Українські захисники атакували двох окупантів на китайському "гольф-карі" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7221) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+8
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22.04.2024 22:39
+6
чого варті одні білборди на 9 мая з солдатами Вермахту та їхньою технікою."мі помнім мі гардімся...за дідоф"
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23.04.2024 00:05
+5
Скоро будут одни роботы драться между собой. Зачем вам 500тыщ мобиков призывать? Ето же нужно минимум $5млрд на их потратить. За ети деньги дохуа и еще чуть-чуть дронов можно закупить
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22.04.2024 22:40
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22.04.2024 22:39 Відповісти
Росіяни як завжди прибріхували і тоді. Взяли малюнок Термінатора написали своє пропагандистське гасло...
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22.04.2024 22:59 Відповісти
чого варті одні білборди на 9 мая з солдатами Вермахту та їхньою технікою."мі помнім мі гардімся...за дідоф"
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23.04.2024 00:05 Відповісти
Скоро будут одни роботы драться между собой. Зачем вам 500тыщ мобиков призывать? Ето же нужно минимум $5млрд на их потратить. За ети деньги дохуа и еще чуть-чуть дронов можно закупить
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22.04.2024 22:40 Відповісти
кацапы дешевле бесплатные так что нет.
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22.04.2024 23:23 Відповісти
причому роботи будуть битися зразу на конвеєрі на китайському заводі.
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23.04.2024 00:01 Відповісти
На укр.правді була стаття, що турелі постачають в ЗСУ теж. І мед.дрони для евакуації поранених. Але ж як завжди немає масовості, а в цій війні масовість вирішує багато. Було б добре якби змогли якісь кошти, європейські чи американські також, вітчизняним виробникам перерахувати на такі дрони. З контролем за виробництвом звичайно.
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22.04.2024 22:58 Відповісти
.
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23.04.2024 11:39 Відповісти
не проканало, але ж кацапи роблять та вчаться
де українські наземні роботи ?
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22.04.2024 23:05 Відповісти
Зразок такого дрона навіть публиковали. Мабуть гроші поцупили.
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22.04.2024 23:21 Відповісти
Український наземний дрон із встановленою протитанковою міною ТМ-62 знищив російський бліндаж. ВIДЕО Джерело:
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23.04.2024 00:03 Відповісти
це дрончик-самовбивця. а потрібні важкі наземні дрони, які замінять танки
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23.04.2024 00:07 Відповісти
Делайте, я не против. А шо у кого-то есть уже действующие образцы?
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23.04.2024 16:55 Відповісти
Дякуємо!
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23.04.2024 07:52 Відповісти
 
 