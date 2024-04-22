Бійці 72 ОМБр знищили російського наземного робота на полі бою. ВIДЕО

Російські війська все частіше використовують робототехніку. За словами українських захисників, наземний дрон поповнив статистику знищеної техніки.

Воїни ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили наземну роботизовану установку російських військ. Про це повідомила 72-га ОМБр РУБпАК "Булава" в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наземний дрон поповнив статистику знищеної російської техніки", - йдеться в публікації.

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