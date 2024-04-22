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Новости Видео Война
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Бойцы 72-й ОМБр уничтожили российского наземного робота на поле боя. ВИДЕО

Российские войска все чаще используют робототехнику. По словам украинских защитников, наземный дрон пополнил статистику уничтоженной техники.

Воины ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили наземную роботизированную установку российских войск. Об этом сообщила 72-я ОМБр РУБпАК "Булава" в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники", - говорится в публикации.

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Автор: 

уничтожение (6909) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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Топ комментарии
+8
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22.04.2024 22:39
+6
чого варті одні білборди на 9 мая з солдатами Вермахту та їхньою технікою."мі помнім мі гардімся...за дідоф"
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23.04.2024 00:05
+5
Скоро будут одни роботы драться между собой. Зачем вам 500тыщ мобиков призывать? Ето же нужно минимум $5млрд на их потратить. За ети деньги дохуа и еще чуть-чуть дронов можно закупить
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22.04.2024 22:40
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22.04.2024 22:39 Ответить
Росіяни як завжди прибріхували і тоді. Взяли малюнок Термінатора написали своє пропагандистське гасло...
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22.04.2024 22:59 Ответить
чого варті одні білборди на 9 мая з солдатами Вермахту та їхньою технікою."мі помнім мі гардімся...за дідоф"
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23.04.2024 00:05 Ответить
Скоро будут одни роботы драться между собой. Зачем вам 500тыщ мобиков призывать? Ето же нужно минимум $5млрд на их потратить. За ети деньги дохуа и еще чуть-чуть дронов можно закупить
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22.04.2024 22:40 Ответить
кацапы дешевле бесплатные так что нет.
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22.04.2024 23:23 Ответить
причому роботи будуть битися зразу на конвеєрі на китайському заводі.
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23.04.2024 00:01 Ответить
На укр.правді була стаття, що турелі постачають в ЗСУ теж. І мед.дрони для евакуації поранених. Але ж як завжди немає масовості, а в цій війні масовість вирішує багато. Було б добре якби змогли якісь кошти, європейські чи американські також, вітчизняним виробникам перерахувати на такі дрони. З контролем за виробництвом звичайно.
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22.04.2024 22:58 Ответить
.
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23.04.2024 11:39 Ответить
не проканало, але ж кацапи роблять та вчаться
де українські наземні роботи ?
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22.04.2024 23:05 Ответить
Зразок такого дрона навіть публиковали. Мабуть гроші поцупили.
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22.04.2024 23:21 Ответить
Український наземний дрон із встановленою протитанковою міною ТМ-62 знищив російський бліндаж. ВIДЕО Джерело:
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23.04.2024 00:03 Ответить
це дрончик-самовбивця. а потрібні важкі наземні дрони, які замінять танки
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23.04.2024 00:07 Ответить
Делайте, я не против. А шо у кого-то есть уже действующие образцы?
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23.04.2024 16:55 Ответить
Дякуємо!
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23.04.2024 07:52 Ответить
 
 