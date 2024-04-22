Бойцы 72-й ОМБр уничтожили российского наземного робота на поле боя. ВИДЕО
Российские войска все чаще используют робототехнику. По словам украинских защитников, наземный дрон пополнил статистику уничтоженной техники.
Воины ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили наземную роботизированную установку российских войск. Об этом сообщила 72-я ОМБр РУБпАК "Булава" в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники", - говорится в публикации.
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+8 Валерий К #448385
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+5 Alex Nosov #582146
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дешевлебесплатные так что нет.
де українські наземні роботи ?