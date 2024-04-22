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Українські захисники атакували двох окупантів на китайському "гольф-карі" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО 18+

Пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow безпілотниками атакували китайський "гольф-кар" з окупантами під населеним пунктом Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+27
Оце гольф, прямісінько у лунку.
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22.04.2024 20:24
+17
Говорили мне что гольф опасная игра..
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22.04.2024 20:25
+14
Кадирівці. Чеченці в складі 5 чеченських батальйонів воюють за Україну.
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22.04.2024 20:43
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Оце гольф, прямісінько у лунку.
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22.04.2024 20:24 Відповісти
Говорили мне что гольф опасная игра..
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22.04.2024 20:25 Відповісти
Чувак перед смертю глянув на дрон і подумав: "Шото пошло нє так".
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22.04.2024 22:16 Відповісти
кажись не простого завалили то й що 300-тий
зачіска вибрита і злюче дивиться, немов звик керувати
файно попрацювали
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23.04.2024 12:43 Відповісти
"Підсажений" Курт Кобейн все рівно був би в **** від оцих "вбитих" тварин,які їхали взагалі невідомо куди і для чого. "Рюськіймір" детектед.
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22.04.2024 20:29 Відповісти
Чечени?
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22.04.2024 20:30 Відповісти
Кадирівці. Чеченці в складі 5 чеченських батальйонів воюють за Україну.
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22.04.2024 20:43 Відповісти
Добре - якби я написав - даги? - даги теж воюють за Украіну - то як іх називати?
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22.04.2024 20:51 Відповісти
В рашці більше 140 національностей. Ви пока виберіть пару десятків пакетом, а я потім відповім.
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22.04.2024 20:53 Відповісти
Ну так
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22.04.2024 20:55 Відповісти
але у всіх одне громадянство, так що можна просто сосіяни
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22.04.2024 22:33 Відповісти
А могли б п'яними на іжу по своїх васюках кататись а так подохли як скажені собаки.
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22.04.2024 20:32 Відповісти
а кажуть що китайські машини гавно
нікуя!!!!
її розхерачили а вона ще їхала тай їхала
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22.04.2024 20:34 Відповісти
то її привід поїхав)
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22.04.2024 20:50 Відповісти
хунвэйбины гребаные 👍👍👍🤣🤣🤣
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22.04.2024 20:37 Відповісти
надеюсь харя которая выглядывала из под гольфкара сгорела
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22.04.2024 20:48 Відповісти
Ага! "Палаючі вершники"!
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23.04.2024 10:08 Відповісти
гольфізди йо..ні
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22.04.2024 20:49 Відповісти
бачу у тебе прапорецць сша, тому питання
а тесла поїде після такої піс...дюдіни???
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22.04.2024 20:53 Відповісти
не знаю, треба в Маска спитати
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22.04.2024 20:58 Відповісти
Яка ж небезпечна гра, цей гольф!
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22.04.2024 20:49 Відповісти
Я вважая гольф не для кацапів
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22.04.2024 22:32 Відповісти
Кацап, що кермом, неповної комплектації
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22.04.2024 21:02 Відповісти
здається мені, що бугай під машиною чимось не сподобався оператору дрону... щось там було особисте...
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22.04.2024 21:10 Відповісти
А чого він піском кидається…
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22.04.2024 21:49 Відповісти
Скоріше не сподобались ящики в кузові.
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22.04.2024 21:54 Відповісти
гольфісти-мазохисти..нова військова спеціяльність в кацапів..
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22.04.2024 21:18 Відповісти
Я так понял, трехсотого, который прятался под каром, решили поджарить до хрустящей корочки
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22.04.2024 21:19 Відповісти
Кто-то критиковал, что типа не "гольфкар", а багги. Но то реально, какое то помойное ведро, а не машина для фронта! Здоровья сдохнувшим оккупантам!
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22.04.2024 21:39 Відповісти
Одного знищили,а кілька проскочили по різним справам,а наші 3х колісні з прицепами що кращі,але вкрай необхідні також на передовій,по тим же різним задачам.
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22.04.2024 21:51 Відповісти
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22.04.2024 22:36 Відповісти
Видно было, кацап волновался что за ним не придут. Пришли.
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22.04.2024 23:23 Відповісти
Навіщо вони м'ясо гольфкаром возять? У накабздона антрахт з бухветом?
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23.04.2024 03:47 Відповісти
Взяли замазали гольф кар у лайно 🤣
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23.04.2024 16:55 Відповісти
 
 