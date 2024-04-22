Українські захисники атакували двох окупантів на китайському "гольф-карі" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО 18+
Пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow безпілотниками атакували китайський "гольф-кар" з окупантами під населеним пунктом Тоненьке на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+27 Леонід #587957
показати весь коментар22.04.2024 20:24
+17 Joshua Brooks
показати весь коментар22.04.2024 20:25
+14 Амандрапапупа
показати весь коментар22.04.2024 20:43
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зачіска вибрита і злюче дивиться, немов звик керувати
файно попрацювали
нікуя!!!!
її розхерачили а вона ще їхала тай їхала
а тесла поїде після такої піс...дюдіни???