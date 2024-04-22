Український наземний дрон із встановленою протитанковою міною ТМ-62 знищив російський бліндаж. ВIДЕО
Воїни 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ої механізованої бригади показали приклад комбінованого застосування повітряного та наземного дронів для атаки на позиції окупантів.
Спочатку FPV-дрон змусив ворожу піхоту сховатися в окопі і втратити контроль над ситуацією, а пізніше на полі бою з'явився сухопутний дрон, із встановленою протитанковою міною ТМ-62. Він підірвався прямо біля входу в бліндаж противника, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Грицько Злий
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+16 Luk Viktor
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+11 alex orly
показати весь коментар22.04.2024 20:25
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Хоч будемо надіятись!
Зеленський, чомусь мовчить, дико вирячивши очі…, а наслідки цього, виявилися жахливими і кривавими для сотень тисяч Українців!
А особи з СБУ, Генпрокуратури, ДБР… мають свідчити про невиконання функціональних обов'язків!
Ця штука краща не набагато і тільки за рахунок радіокерування коли оператор не ризикує.
але це тупиковий напрям, про нього краще забути. тепер це наочно продемонстровано.