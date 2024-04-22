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Український наземний дрон із встановленою протитанковою міною ТМ-62 знищив російський бліндаж. ВIДЕО

Воїни 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ої механізованої бригади показали приклад комбінованого застосування повітряного та наземного дронів для атаки на позиції окупантів.

Спочатку FPV-дрон змусив ворожу піхоту сховатися в окопі і втратити контроль над ситуацією, а пізніше на полі бою з'явився сухопутний дрон, із встановленою протитанковою міною ТМ-62. Він підірвався прямо біля входу в бліндаж противника, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожі позиції в Серебрянському лісі. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) дрони (4690) 63 ОМБр (101)


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Топ коментарі
+21
Як кроти ссуки порили нашу землю...
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22.04.2024 19:41
+16
красиво підкрався.... тихенько....
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22.04.2024 19:31
+11
Дрон шкода!!! Такий класний, був!!!
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22.04.2024 20:25
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красиво підкрався.... тихенько....
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22.04.2024 19:31 Відповісти
Спираль Бруно - жодних дронів та банзай-атак (Перша Світова)

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22.04.2024 20:20 Відповісти
Як кроти ссуки порили нашу землю...
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22.04.2024 19:41 Відповісти
А це ще майські шашлички не почалися
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22.04.2024 19:55 Відповісти
"майські шашлички" у нас із 24.02.22 ! ЗЄ-курва !
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22.04.2024 20:50 Відповісти
А може і не знищив він той бліндаж....
Хоч будемо надіятись!
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22.04.2024 20:12 Відповісти
по вухам довбонув
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22.04.2024 20:19 Відповісти
Не знищив, звісно, максимум - контузило тих, хто всередині.
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22.04.2024 20:29 Відповісти
у чортів лукуються після такої воронки
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22.04.2024 20:51 Відповісти
Там такое орки понарывали что дронов не напасешься все ети норы взрывать. Орки сволочи умеют землю рыть. Там напалмом нужно
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22.04.2024 20:20 Відповісти
Дрон шкода!!! Такий класний, був!!!
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22.04.2024 20:25 Відповісти
«Хтось» в Україні, з 2019 року, за участю посадовців гончарука та шмигаля, включно з їх держСекретарями і купою замів, ЗАБОРОНИВ/САБОТУВАВ, завчасно так рити та інженерно обладнати позиції ЗСУ, щоб протистояти московській навалі!!
Зеленський, чомусь мовчить, дико вирячивши очі…, а наслідки цього, виявилися жахливими і кривавими для сотень тисяч Українців!
А особи з СБУ, Генпрокуратури, ДБР… мають свідчити про невиконання функціональних обов'язків!
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22.04.2024 21:06 Відповісти
Ефективніше скидувати ці міни з дронів ,скинув потім полетів і загрузився і знову.
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22.04.2024 21:07 Відповісти
Ще у другу світову німці робили подібні штуки які дистанційно керувалися по дротах, і це був тупик. і смертельний номер для оператора.

Ця штука краща не набагато і тільки за рахунок радіокерування коли оператор не ризикує.
але це тупиковий напрям, про нього краще забути. тепер це наочно продемонстровано.
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22.04.2024 21:09 Відповісти
Как сказать...на такого жука можна побольше вес нагрузить, противотанковая мина 5 -6 кг весит, обычный квадрокоптер такую не поднимит, не знаю как окопы взрывать, но дороги на расстоянии такие машинки успешно минируют.мож они еще подешевле будут, и в случае сброса мины без подрыва еще и многоразовые...
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22.04.2024 21:55 Відповісти
Дешевший за снаряд - значить толк буде 👍
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23.04.2024 12:47 Відповісти
 
 