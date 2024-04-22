Український наземний дрон із встановленою протитанковою міною ТМ-62 знищив російський бліндаж. ВIДЕО

Воїни 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ої механізованої бригади показали приклад комбінованого застосування повітряного та наземного дронів для атаки на позиції окупантів.

Спочатку FPV-дрон змусив ворожу піхоту сховатися в окопі і втратити контроль над ситуацією, а пізніше на полі бою з'явився сухопутний дрон, із встановленою протитанковою міною ТМ-62. Він підірвався прямо біля входу в бліндаж противника, передає Цензор.НЕТ.

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