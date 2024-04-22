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Прикордонники знищили ворожі позиції в Серебрянському лісі. ВIДЕО

Розрахунки ударних БпЛА прикордонної бригади Гвардії наступу "Помста" показали знищення ворожих позицій у Серебрянському лісі на Донеччині.

Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

З настанням ночі, за роботу беруться розрахунки великих ударних БпЛА "Вампір". Саме ці безпілотники вже котру ніч підряд знищують ворожу піхоту та зносять окопи та бліндажі противника.

"Вдень виявили низку ворожих укріплень, відпрацювали скидами, а вночі нанесли ураження з важких бомберів. Позиції ворога спалені в нуль", – розповіли луганські прикордонники.

Також дивіться: Український екіпаж БМП M2A2 "Bradley" нищить російських окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Баба Яга їм в ребра, скотиняки 3.14дараси!
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22.04.2024 18:40 Відповісти
Кари, московітам, страшної кари за їх злочини в Мирній Україні!
Слава Україні!
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22.04.2024 18:47 Відповісти
Так це тільки тепер! А що ж буде коли союзники доставлять нам карму?
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22.04.2024 19:25 Відповісти
На що перетворюють нашу землю ці нелюди та виродки((
Такі файні ліси були, такі там місця відпочинку, гриби, звірі- все знищено(((
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22.04.2024 20:05 Відповісти
 
 