Прикордонники знищили ворожі позиції в Серебрянському лісі. ВIДЕО
Розрахунки ударних БпЛА прикордонної бригади Гвардії наступу "Помста" показали знищення ворожих позицій у Серебрянському лісі на Донеччині.
Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
З настанням ночі, за роботу беруться розрахунки великих ударних БпЛА "Вампір". Саме ці безпілотники вже котру ніч підряд знищують ворожу піхоту та зносять окопи та бліндажі противника.
"Вдень виявили низку ворожих укріплень, відпрацювали скидами, а вночі нанесли ураження з важких бомберів. Позиції ворога спалені в нуль", – розповіли луганські прикордонники.
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скотиняки3.14дараси!
Слава Україні!
Такі файні ліси були, такі там місця відпочинку, гриби, звірі- все знищено(((