Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона получили 40 бронеавтомобилей "Козак". ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с начальником Генерального Штаба ВСУ Анатолием Баргилевичем передали нашим воинам из 225-го отдельного штурмового батальона военную технику отечественного производства - бронеавтомобили "Козак".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

Штрмовики получили 15 бронированных машин "Козак-2М1" и 25 единиц многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5" производства ПАО "Научно-производственное объединение "Практика".





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Как отмечается, бронеавтомобили полностью соответствуют стандартам НАТО и имеют высокую противоменную защиту.