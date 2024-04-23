Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона получили 40 бронеавтомобилей "Козак". ФОТО
Министр обороны Рустем Умеров вместе с начальником Генерального Штаба ВСУ Анатолием Баргилевичем передали нашим воинам из 225-го отдельного штурмового батальона военную технику отечественного производства - бронеавтомобили "Козак".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.
Штрмовики получили 15 бронированных машин "Козак-2М1" и 25 единиц многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5" производства ПАО "Научно-производственное объединение "Практика".
Как отмечается, бронеавтомобили полностью соответствуют стандартам НАТО и имеют высокую противоменную защиту.
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+28 Mobilis in mobile
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+25 Сергей Трофимов #428890
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Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
країну , а про те що війна він не памʼятає , бракує слів 🙁