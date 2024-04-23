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Новости Фото Война
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Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона получили 40 бронеавтомобилей "Козак". ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с начальником Генерального Штаба ВСУ Анатолием Баргилевичем передали нашим воинам из 225-го отдельного штурмового батальона военную технику отечественного производства - бронеавтомобили "Козак".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

Бронеавтомобілі Козак для 225 штурмового батальйону

Штрмовики получили 15 бронированных машин "Козак-2М1" и 25 единиц многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5" производства ПАО "Научно-производственное объединение "Практика".

Умєров передав бронеавтомобілі Козак бійціям 225 штурмового батальйону
Умєров передав бронеавтомобілі Козак бійціям 225 штурмового батальйону

Смотрите также: Сырскому и Умерову показали новую украинскую бронемашину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечается, бронеавтомобили полностью соответствуют стандартам НАТО и имеют высокую противоменную защиту.

Бронеавтомобілі Козак для 225 штурмового батальйону

Автор: 

ВСУ (6584) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+28
Ці зелені потвори, взагалі невиліковні. Стягнути бронемашини та військових в якийсь ангар, задля піар акції міністра.....
Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
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23.04.2024 23:58
+25
Довбаний совок та показуха під час війни.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
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24.04.2024 00:14
+24
А не дай Боже якесь падло наводку б дало... Життя нічому не вчить...аби картинку гарну показать .да відосик зняти. Шоумени грьобані!!!
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23.04.2024 23:53
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Гарно. Так би да в кожний підрозділ 🤞💪!
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23.04.2024 23:50 Ответить
Гарна показуха від зешвондєра. Як вони вже задовбали відосиками. А снаряди шукає Чехія
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24.04.2024 09:12 Ответить
А не дай Боже якесь падло наводку б дало... Життя нічому не вчить...аби картинку гарну показать .да відосик зняти. Шоумени грьобані!!!
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23.04.2024 23:53 Ответить
Інформація з'явилась пост фактум без анонса
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24.04.2024 00:36 Ответить
Не переживайте - Там зермак наперед це питання порішав. Там нога - кого нада нога.
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24.04.2024 01:06 Ответить
Ці зелені потвори, взагалі невиліковні. Стягнути бронемашини та військових в якийсь ангар, задля піар акції міністра.....
Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
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23.04.2024 23:58 Ответить
А без шикування ніяк не можна? Мало було горя...
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24.04.2024 00:00 Ответить
Таке скажете "без шикування"..... а як "янєлохі" відчують тоді своє "вялічіє"? Не меліть "дурниць" 🤣.
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24.04.2024 16:19 Ответить
Сколько говорилось не собирать парады и военную технику в одном месте во время войны. Так ничему даунов и ненаучило. А потом зато будут опять мобиков набирать потому что некому воевать.
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24.04.2024 00:14 Ответить
Ждем теперь не сегодня-завтра прилета если не по етому ангару так по заводу который прорекламировали
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24.04.2024 00:16 Ответить
Довбаний совок та показуха під час війни.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
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24.04.2024 00:14 Ответить
Міністру оборони Умєрову потрібно було засвітитися на всю
країну , а про те що війна він не памʼятає , бракує слів 🙁
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24.04.2024 00:15 Ответить
А де ж так накопичували... сорок штук? Під що? Чи під кого
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24.04.2024 00:25 Ответить
Це знову Пашинський демонструє свій високий патріотизм, професіоналізм і порядність
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24.04.2024 05:12 Ответить
Бронеавтомобілі "Козак", які розроблені та налагоджене виробництво президентом Порошенко, РНБО Турчиновим і звичайно Пашинським, який виготовляв і виготовляє зброю для ЗСУ. А де розробки Найвєлічайшого Херпіду? Немає і не буде, хоча пройшло вже 5 років бездарного правдіння. Якби він і його зелене бидло не заважало і не знищувало обороноздатність країни, то в нас були б і бронеавтомобілі і ракети і снаряди і навіть свої системи ППО ПРО.
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24.04.2024 05:36 Ответить
https://t.me/voynareal/88206 🔥 Щонайменше 4 вибухи пролунали на Смоленський нафтобазі на росії Далі там сталась пожежа, яку й досі не змогли ліквідувати. НПЗ була атакована вночі безпілотниками.
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24.04.2024 07:13 Ответить
Доброго Ранку кацапня , Мы с України !
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24.04.2024 07:15 Ответить
🔥Також цієї ночі гарно палало НПЗ у Воронезькій області
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24.04.2024 08:13 Ответить
Байден не тяни резину , кончай ее(рашу)
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24.04.2024 08:15 Ответить
Я один на турелях не помітив зброї(ні кулемета ,ні гранатомета)..."Ми передали,а далі самі якось...пальчиком робіть паф паф..."
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24.04.2024 21:41 Ответить
 
 