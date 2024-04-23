Бійці 225-ого окремого штурмового батальйону отримали 40 бронеавтомобілів "Козак". ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров разом з начальником Генерального Штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем передали нашим воїнам з 225-ого окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва - бронеавтомобілі "Козак".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

Штрмовики отримали 15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5", виробництва ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".





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Як зазначається, бронеавтомобілі повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист.