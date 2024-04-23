Бійці 225-ого окремого штурмового батальйону отримали 40 бронеавтомобілів "Козак". ФОТО
Міністр оборони Рустем Умєров разом з начальником Генерального Штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем передали нашим воїнам з 225-ого окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва - бронеавтомобілі "Козак".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
Штрмовики отримали 15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5", виробництва ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".
Як зазначається, бронеавтомобілі повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист.
Топ коментарі
+28 Mobilis in mobile
показати весь коментар23.04.2024 23:58
+25 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар24.04.2024 00:14
+24 Богдан Лис
показати весь коментар23.04.2024 23:53
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Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
країну , а про те що війна він не памʼятає , бракує слів 🙁