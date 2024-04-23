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Новини Фото Війна
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Бійці 225-ого окремого штурмового батальйону отримали 40 бронеавтомобілів "Козак". ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров разом з начальником Генерального Штабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем передали нашим воїнам з 225-ого окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва - бронеавтомобілі "Козак".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

Бронеавтомобілі Козак для 225 штурмового батальйону

Штрмовики отримали 15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5", виробництва ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".

Умєров передав бронеавтомобілі Козак бійціям 225 штурмового батальйону
Умєров передав бронеавтомобілі Козак бійціям 225 штурмового батальйону

Також дивіться: Сирському та Умєрову показали нову українську бронемашину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначається, бронеавтомобілі повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист.

Бронеавтомобілі Козак для 225 штурмового батальйону

Автор: 

ЗСУ (7542) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+28
Ці зелені потвори, взагалі невиліковні. Стягнути бронемашини та військових в якийсь ангар, задля піар акції міністра.....
Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
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23.04.2024 23:58
+25
Довбаний совок та показуха під час війни.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
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24.04.2024 00:14
+24
А не дай Боже якесь падло наводку б дало... Життя нічому не вчить...аби картинку гарну показать .да відосик зняти. Шоумени грьобані!!!
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23.04.2024 23:53
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Гарно. Так би да в кожний підрозділ 🤞💪!
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23.04.2024 23:50 Відповісти
Гарна показуха від зешвондєра. Як вони вже задовбали відосиками. А снаряди шукає Чехія
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24.04.2024 09:12 Відповісти
А не дай Боже якесь падло наводку б дало... Життя нічому не вчить...аби картинку гарну показать .да відосик зняти. Шоумени грьобані!!!
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23.04.2024 23:53 Відповісти
Інформація з'явилась пост фактум без анонса
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24.04.2024 00:36 Відповісти
Не переживайте - Там зермак наперед це питання порішав. Там нога - кого нада нога.
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24.04.2024 01:06 Відповісти
Ці зелені потвори, взагалі невиліковні. Стягнути бронемашини та військових в якийсь ангар, задля піар акції міністра.....
Добре що все минуло без витоку інформації, інакше могло бути повторення вже неодноразових трагедій, на кшталт трагедії з врученням нагород в 128 ОГШБр.
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23.04.2024 23:58 Відповісти
А без шикування ніяк не можна? Мало було горя...
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24.04.2024 00:00 Відповісти
Таке скажете "без шикування"..... а як "янєлохі" відчують тоді своє "вялічіє"? Не меліть "дурниць" 🤣.
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24.04.2024 16:19 Відповісти
Сколько говорилось не собирать парады и военную технику в одном месте во время войны. Так ничему даунов и ненаучило. А потом зато будут опять мобиков набирать потому что некому воевать.
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24.04.2024 00:14 Відповісти
Ждем теперь не сегодня-завтра прилета если не по етому ангару так по заводу который прорекламировали
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24.04.2024 00:16 Відповісти
Довбаний совок та показуха під час війни.
"Передали" вони...
Передають волонтери, за зібрані пожертви.
Передають меценати.
Чиновники нічого не передають, вони просто примазуються до чужої роботи.
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24.04.2024 00:14 Відповісти
Міністру оборони Умєрову потрібно було засвітитися на всю
країну , а про те що війна він не памʼятає , бракує слів 🙁
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24.04.2024 00:15 Відповісти
А де ж так накопичували... сорок штук? Під що? Чи під кого
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24.04.2024 00:25 Відповісти
Це знову Пашинський демонструє свій високий патріотизм, професіоналізм і порядність
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24.04.2024 05:12 Відповісти
Бронеавтомобілі "Козак", які розроблені та налагоджене виробництво президентом Порошенко, РНБО Турчиновим і звичайно Пашинським, який виготовляв і виготовляє зброю для ЗСУ. А де розробки Найвєлічайшого Херпіду? Немає і не буде, хоча пройшло вже 5 років бездарного правдіння. Якби він і його зелене бидло не заважало і не знищувало обороноздатність країни, то в нас були б і бронеавтомобілі і ракети і снаряди і навіть свої системи ППО ПРО.
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24.04.2024 05:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/88206 🔥 Щонайменше 4 вибухи пролунали на Смоленський нафтобазі на росії Далі там сталась пожежа, яку й досі не змогли ліквідувати. НПЗ була атакована вночі безпілотниками.
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24.04.2024 07:13 Відповісти
Доброго Ранку кацапня , Мы с України !
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24.04.2024 07:15 Відповісти
🔥Також цієї ночі гарно палало НПЗ у Воронезькій області
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24.04.2024 08:13 Відповісти
Байден не тяни резину , кончай ее(рашу)
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24.04.2024 08:15 Відповісти
Я один на турелях не помітив зброї(ні кулемета ,ні гранатомета)..."Ми передали,а далі самі якось...пальчиком робіть паф паф..."
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24.04.2024 21:41 Відповісти
 
 