Сирському та Умєрову показали нову українську бронемашину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Сирському та Міністру оборони України Рустему Умєрову продемонстрували нові зразки озброєння та техніки державного виробництва.
Українським військовим вперше представили колісну бойову машину українського виробництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мілітарний.
Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla та іншу техніку.
Втім, самим цікавим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується.
Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group.
З власних джерел "Мілітарному" відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств.
Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6. Фото: Paramount Group
Mbombe 6×6
Mbombe – це колісна броньована бойова машина, що була розроблена компанією Paramount Group у 2010 році.
Бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них в машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.
Вихід із десантного відділення для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні реалізований через кормову апарель.
У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.
Крім того, розробник позиціонує свій бронеавтомобіль як мінозахищену бойову одиницю, що здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу.
В якості озброєння представлена на відео локалізована бронемашина отримала український бойовий модуль "Спис-Синтез".
Він оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, спареним кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм. Крім того в модуль інтегрований протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" з пусковими для 2 ракет.
Модуль стабілізований у двох площинах, тому оператор може відносно влучно вести вогонь під час руху. Для роботи у всепогодному режимі приціл навідника оснащений тепловізійним каналом.
Машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.
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потрібно хоча б в 5раз більше техніки та піхоти, ніж у рашистів..
щоб перемогти рашистів, кожен Українець повинен знищити хоча б 4 московських фашистів..
це приблизно..
це тільки міністри оборони..
Україна була позаблокова «нейтральна»,
хоча підписала харківські домовленності,
та продовжила аренду рфϟϟ флоту в Криму..
яка набіг може бути звідти військова техніка ?
з вбудованим маячком для автонаведення ?
Є прийнятий закон який має дату і за яким відмотати назад нема ніякої можливості, бо це буде порушенням. Дядька звільнявся за старими нормами закону, а нові норми не передбачають робити зміни у минулих законах, це не припустимо. Воно буде суперечити іншим нормам, що до виконання. З дати прийняття закону закон набуває чинності, виконання можно відтермінувати на майбутне, але аж ніяк не повернути його у минуле. А підтягнути тих хто пішов на пенсію раніше юридично не можливо. Так, звичайно з людської моральної точки зору це не справедливо, але виконання закону це не виконання людської справедливости, а дотримування процедури і правил.
Це я вам як колишній бухгалтер скажу. Кожне нарахування йде з дати прийняття закону, і минуле не враховується, воно лишається у минулому.
Дядька все життя може бути ображеним на те що сталось, але старий закон не переробиш, хіба що створиш новий.
Тепер друге питання. З приводу постачань свинарчуками куйні.
Це дуже добре, що ваш дядька знайшов механізм за яким він отримає належне. Нажаль, держапарат у нашій країні за будь якого президента не зацікавлений працювати на людей. Він здатен лише вичавлювати з людей все корисне, а потім відкидати їх як не потріб.
Можливо це колись змінеться, але точно не у найближчі часи.
Ну і прикинь , що танкова рота трішки не мотострілецька ((
1. Прикинь , у союзі у офіцера був "военный билет" , якого ти , дупель жітомірський, називаєш квітком((
2. До чого доріс , до того й доріс , а тобі яка різниця, жаба задавила що як ти пішки не бігав ?
3. А в "квітку" , на відміну від посвідчення , пишеться звання , освіта і військова спеціальність .
То тільки тобі якусь липову довідку в політесі дали , ти ж вже на воєнку за гроші бігав , та іще і в чужий інститут , бо власної військової кафедри у вас немає ((
Бувай , телепню , жітомірянський !
420100
Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту бронетанкової техніки.
А ти , пиз...ун , яку "вос" отримав ,бігаючи в аграрний , адже там тебе чомусь учили ? ((
А ти хоч і молодий , а , вочевидь , ідіот
а з виду якась вона зависока... ув полі перекинеться
То он на карту смотрит отрешенным взглядом, то в боевой машине сидит как тушка, которую туда посадили, чтобы только сфотографировать.
Пусть лучше идет принимает присягу на верность Украине, а потом ищет тех, кто при его царстве успел скомуздить 10 млрд. гривен.
Це мабуть про цю зброю триндять подоляцькі боти і Зе волонтери щоб продавати на Захід.
Якщо у ЗСУ вже є такі машини, як Patria(Rosomak), то у чому сенс оцього одоробила?
А где мальчик делся который командует военной промышленностью?
Может пора заканчивать балаган, страна в очень сложной ситуации, а кадры сплошные скоморохи...