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Сирському та Умєрову показали нову українську бронемашину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Сирському та Міністру оборони України Рустему Умєрову продемонстрували нові зразки озброєння та техніки державного виробництва.

Українським військовим вперше представили колісну бойову машину українського виробництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мілітарний.

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla та іншу техніку.

Нова українська броньована коласна машина, квітень 2024 року
Нова українська броньована коласна машина, квітень 2024 року

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Втім, самим цікавим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується.

Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group.

З власних джерел "Мілітарному" відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств.

Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6. Фото: Paramount Group

Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6.
Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6.

Mbombe 6×6

Mbombe – це колісна броньована бойова машина, що була розроблена компанією Paramount Group у 2010 році.

Бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них в машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.

Вихід із десантного відділення для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні реалізований через кормову апарель.

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Нова українська броньована колісна машина, квітень 2024 року
Нова українська броньована колісна машина, квітень 2024 року

У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.

Крім того, розробник позиціонує свій бронеавтомобіль як мінозахищену бойову одиницю, що здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу.

В якості озброєння представлена на відео локалізована бронемашина отримала український бойовий модуль "Спис-Синтез".

Він оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, спареним кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм. Крім того в модуль інтегрований протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" з пусковими для 2 ракет.

Модуль стабілізований у двох площинах, тому оператор може відносно влучно вести вогонь під час руху. Для роботи у всепогодному режимі приціл навідника оснащений тепловізійним каналом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров розповів про роботу Міноборони за пів року: пріоритети - оборонне планування, закупівлі для Сил оборони, оборонне виробництво, оборонні технології

Український бойовий модуль
Український бойовий модуль "Спис-Синтез"

Машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.

Автор: 

Сирський Олександр (607) БМП (409) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+15
що там знову робить цей довбень умєров? йди, ****, купуй зимову форму, щоб не трапилось, як у 2022, коли військо до морозів ходило або в своєму, або в літньому!!!
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18.04.2024 17:45
+12
Купили в Південній Африці, поставили модуль "Спис-Синтез" та пофарбували в наш камуфляж і вже український виробник. У нас і без того величезний "зоопарк" бронемашин як українського виробництва, так і закордонних зразків. У всіх свої особливості, отже на кожні окремо потрібно вчити персонал, ремонт та запчастини це забирає чимало часу, ускладнює логістику та збільшує затрати.
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18.04.2024 17:59
+6
І шо? Коли вони на ''передок'' попадуть? Чи це лише зразок для зеленого піару! А далі -"грошей немає, нехай волонтери та ''Порох'' ними займається".
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18.04.2024 17:58
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що там знову робить цей довбень умєров? йди, ****, купуй зимову форму, щоб не трапилось, як у 2022, коли військо до морозів ходило або в своєму, або в літньому!!!
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18.04.2024 17:45 Відповісти
Там есть кому п*здить бабки и без него, он алиби зарабатывает))).
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18.04.2024 17:49 Відповісти
Це українським військовим показали які поци ними командують. Уявляю що про них після цього цирку військові говорили.
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18.04.2024 17:54 Відповісти
Дрони потрібні - та засоби звʼязку.
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18.04.2024 17:46 Відповісти
А откат какой будет? Как с Rochel?
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18.04.2024 17:50 Відповісти
щоб перейти до наступу, і мати якісь результати по деокупації,
потрібно хоча б в 5раз більше техніки та піхоти, ніж у рашистів..

щоб перемогти рашистів, кожен Українець повинен знищити хоча б 4 московських фашистів..

це приблизно..
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18.04.2024 17:51 Відповісти
далекоглядність 30 років ген відсутня була, бо близорукість раптово натрапила і не счезла й досі.
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18.04.2024 17:58 Відповісти
якщо не помиляюсь, за 30 років в Україні були три міністри оборони з рфϟϟ громадянством,..
це тільки міністри оборони..

Україна була позаблокова «нейтральна»,
хоча підписала харківські домовленності,
та продовжила аренду рфϟϟ флоту в Криму..
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18.04.2024 18:07 Відповісти
а до чого тут міністри разом з позаблоковістю? не міністри тут правят бал не правили ніколи.🧐
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18.04.2024 18:14 Відповісти
А шо Сырого разжаловали, он вроде ген.полкан был?
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18.04.2024 17:52 Відповісти
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA генерал-полковник , кандидат воєнних наук. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головнокомандувач Збройних сил України (з 2024).
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18.04.2024 18:27 Відповісти
З власних джерел "Мілітарному" відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств. Джерело: Чому якійсь чмутні стає відома секретна інформація?
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18.04.2024 17:57 Відповісти
І шо? Коли вони на ''передок'' попадуть? Чи це лише зразок для зеленого піару! А далі -"грошей немає, нехай волонтери та ''Порох'' ними займається".
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18.04.2024 17:58 Відповісти
Хіба ЮАР це не друзі ху*й*ла ?

яка набіг може бути звідти військова техніка ?

з вбудованим маячком для автонаведення ?
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18.04.2024 20:57 Відповісти
Краще б цим інородцям- підарасам показали Часів Яр, Кринки, Кліщіївку, Роботине ... де гине Цвіт Української Нації.
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18.04.2024 21:24 Відповісти
Купили в Південній Африці, поставили модуль "Спис-Синтез" та пофарбували в наш камуфляж і вже український виробник. У нас і без того величезний "зоопарк" бронемашин як українського виробництва, так і закордонних зразків. У всіх свої особливості, отже на кожні окремо потрібно вчити персонал, ремонт та запчастини це забирає чимало часу, ускладнює логістику та збільшує затрати.
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18.04.2024 17:59 Відповісти
І шо ти пропонуєш критик?
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18.04.2024 18:46 Відповісти
Наприклад, після випробування в бою обрати один-два найкращі українські зразки і зосередитися на їхньому виробництві (в ідеалі, аби вони були максимально уніфіковані, аби хоча б частина комплектуючих була взаємозамінною), та відмовитися від тих, які не дуже добре себе зарекомендували. А з іноземними, вже як вийде - що дадуть те й буде, тут не нам вирішувати.
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18.04.2024 18:55 Відповісти
Розкаши про великий йух на ЗСУ від Порошенко. Дуже цікаво.
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18.04.2024 20:04 Відповісти
І як же грося з порохом на.бали його з військовою пенсією? Чи можна не використовувати загальні фрази: бла, бла, бла, а казати детальніше. Про свинарчуків буде друге питання. З початку з першим розберемось.
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18.04.2024 20:52 Відповісти
Те що ваш дядька когось у чомусь звинувачує це не аргумент.
Є прийнятий закон який має дату і за яким відмотати назад нема ніякої можливості, бо це буде порушенням. Дядька звільнявся за старими нормами закону, а нові норми не передбачають робити зміни у минулих законах, це не припустимо. Воно буде суперечити іншим нормам, що до виконання. З дати прийняття закону закон набуває чинності, виконання можно відтермінувати на майбутне, але аж ніяк не повернути його у минуле. А підтягнути тих хто пішов на пенсію раніше юридично не можливо. Так, звичайно з людської моральної точки зору це не справедливо, але виконання закону це не виконання людської справедливости, а дотримування процедури і правил.
Це я вам як колишній бухгалтер скажу. Кожне нарахування йде з дати прийняття закону, і минуле не враховується, воно лишається у минулому.
Дядька все життя може бути ображеним на те що сталось, але старий закон не переробиш, хіба що створиш новий.

Тепер друге питання. З приводу постачань свинарчуками куйні.
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18.04.2024 23:41 Відповісти
Відразу не відповів бо був забаненим адміном. Так от, шановний, - якщо б цей закон був «юридично справедливим» (знаєте такий юридичний термін пан бухгалтер???) то колишні сослуживці дядьки (які попали у такий же ж порохівський казус) не відсуживали б пачками нові пенсії вже за новими порохо-гросінськими розрахунками. Відразу скажу, шо за словами дядьки цей розрив вельми суттєвий. Дядько мій довго кріпився сподіваюсь на якусь справедливість (на що і пороху з його командою і зеленій команді плювати з лаврської колокольні), але коли його колишні підлеглі стали отримувати пенсію майже у два рази більше, пішов судитися, це трапилось 4 місяці тому, результатів поки не має, але адвокат сказав що справу виграє, бо має досвід саме у таких справах с колишніми офіцерами ВСУ і виграв таких справ вже достатню кількість. Шо ви на це скажете??? Так шо всі ваші запевнення в обратній силі законів та справедливість - целише бульбашки з стиснутим повітрям. Саме такі порохоботи як ви виправдовують те що творила попередня влада.
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23.04.2024 15:30 Відповісти
Мені байдуже до пороха і тим більше до зеленського, я нікого не виправдовую.
Це дуже добре, що ваш дядька знайшов механізм за яким він отримає належне. Нажаль, держапарат у нашій країні за будь якого президента не зацікавлений працювати на людей. Він здатен лише вичавлювати з людей все корисне, а потім відкидати їх як не потріб.
Можливо це колись змінеться, але точно не у найближчі часи.
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26.04.2024 22:24 Відповісти
Ібать не всьо так однозначно я сам плємяннік офіцера

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18.04.2024 21:00 Відповісти
Та хоч дочка офіцера, мені це, я і ти сам, глибоко по барабану!!!
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23.04.2024 14:27 Відповісти
вище написано що ЮАР це друзі ху*й*ла і можуть поставити лише подлянку з вбудованими маячками автонаведення для кацапських КАБі
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18.04.2024 20:59 Відповісти
уморов тепер катається як сирський в маслі ))
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18.04.2024 18:00 Відповісти
Ще сітки треба проти дронів наварювати...
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18.04.2024 18:04 Відповісти
Підпис на першому фото "коласна" - нє, не коласна, одоробло якесь: колісна мішень, уй0бище. Але сирському зайде - кацапу і шльопанці кращі за лапті. Та і не йому на цьому гівні воювати
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18.04.2024 18:04 Відповісти
Віддайте її будангє, хай віддасть російським добровольцям щоб злили рашці в якості трофеїв- як вони вже зробили з американськими бтр і нано-дронами black hornet
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18.04.2024 18:06 Відповісти
Потрібно було проводити операцію "порятунок нано-дрона black hornet" , чи ти думаєш що до РДК нічого кацапам не попадало , тільки ЗСУ трофеї збирали ?
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18.04.2024 18:17 Відповісти
...знову відосики піздос .., совок немаханий, шапіто...
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18.04.2024 18:12 Відповісти
"одоробло якесь: колісна мішень, уй0бище." , а й правда , бтр -60 краще буде , ну або євробляха , на ній воювати простіше , та й списувати легше ((
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18.04.2024 18:14 Відповісти
Ага, особливо БТР -60пб з двома двигунами від Газ-51, які взагалі неможливо синхронізувати… саме таке «щастя» нам болгари підганяють бо самі за.бались їх ремонтувати. Ти в армії служив пацанчик??? От би тебе в такий бтр механіком-водієм призначити, обізнаний ти наш.
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18.04.2024 18:45 Відповісти
Ідіоте , подивися кому я відповідав , бо те що на початку в лапки взято - цитата такого як ти грамотного
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18.04.2024 18:53 Відповісти
P.S. "От би тебе в такий бтр механіком-водієм призначити, обізнаний ти наш." - не вийде , дурнику , у мене вус зкв танкової роти , після таких як ти горе-механіків до купи стягувати те що ви уграли ((
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18.04.2024 18:56 Відповісти
Якось звучить не по людськи замкомандира взводу танкової роти чому не зам командира танкового взводу? Ну шо старший сержант, хіба ти не знайом з чудом техніки бтр-60пб? Ну а як знайом то на гада всіляку фігню писати?
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18.04.2024 19:42 Відповісти
Ти поц ? Де я написав "замкомандира взводу " , дурбецало, ЗКВ танкової роти - це замкомандира цієї роти по озброєнню (( Єфрейторе ! Ти в армії що робив , крім того що нужники чистив ?((
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18.04.2024 20:58 Відповісти
Шо в роті вже зам по озброєнню є? А начхіма чи начмеда там випадково не має? Я в АТО по призову за своїм ВОС (воєнка у політехі) був командиром взводу звʼязку в піхоті. Зам командира батальйону по озброєнню у нас тільки в окремому батальйоні був, а в тебе шо окрема рота була?
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18.04.2024 22:12 Відповісти
Взагалі зкв це російською, бо «вооруженіє» українською це озброєння. Щось ти мені дурника клеїш Вова….
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18.04.2024 22:14 Відповісти
Це не я дурника клею , а ти придурок , мені вже давним давно за 60 , як думаєш, атошник , коли мені у військовий квиток записували цю військову спеціальність і якою мовою ?

Ну і прикинь , що танкова рота трішки не мотострілецька ((
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18.04.2024 22:18 Відповісти
Добре, а я ж перевірю хто з нас бреше. Але з воєнки помятаю що абревіатура зкв - заступ6ик командира взводу категоріяст.сержант.
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18.04.2024 22:26 Відповісти
Та перевіряй скільки влізе тобі , перевіряльник недороблений , спочатку тільки визнай що дурень був коли перший раз мені написав муйню свою !
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18.04.2024 22:31 Відповісти
А що ти кадровий офіцер?А чого тільки до роти доріс? Який військовий квіток якщо ти був на офіцерської посаді? В тебе повинно було бути посвідчення особистості офіцера. А в посвідченні ВОС не пишеться тільки посада. Знову брешеш?
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18.04.2024 22:41 Відповісти
То що там з вибаченням за твою тупість , бо враження таке що ти кацап який нікого не чує , а тільки своє пи...ть ?
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18.04.2024 23:12 Відповісти
"А що ти кадровий офіцер?А чого тільки до роти доріс? Який військовий квіток якщо ти був на офіцерської посаді? В тебе повинно було бути посвідчення особистості офіцера. А в посвідченні ВОС не пишеться тільки посада. Знову брешеш?"
1. Прикинь , у союзі у офіцера був "военный билет" , якого ти , дупель жітомірський, називаєш квітком((
2. До чого доріс , до того й доріс , а тобі яка різниця, жаба задавила що як ти пішки не бігав ?
3. А в "квітку" , на відміну від посвідчення , пишеться звання , освіта і військова спеціальність .
То тільки тобі якусь липову довідку в політесі дали , ти ж вже на воєнку за гроші бігав , та іще і в чужий інститут , бо власної військової кафедри у вас немає ((
Бувай , телепню , жітомірянський !
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18.04.2024 23:22 Відповісти
P.S.

420100

Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту бронетанкової техніки.

А ти , пиз...ун , яку "вос" отримав ,бігаючи в аграрний , адже там тебе чомусь учили ? ((
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18.04.2024 23:40 Відповісти
Сер Дюк, відразу не відповів тому що адмін забанив на 3 доби. По-перше, військовий квіток (білєт як в тебе в СА) був і є тільки у військовослужбовців рядового складу срочної або контрактної служби, у офіцерів і прапорщиків запасу і у відставці. У діючих кадрових офіцерів є посвідчення особистості офіцера (удостоверение личности офицера російською). У совку цей документ заміняв офіцеру громадський паспорт, ніяких ВОС там не писали, лише посаду та в/ч. З чого я роблю висновок що ти шановний був в СА лише сержантом срочником або прапорщиком але на офіцерський посаді замком роти, тому офіцерського посвідчення ніколи не мав. Може це взагалі в тебе була посада прапорщика - старшого техніка роти. По цьому питанню спеціально консультувався з дядьком який вийшов на пенсію у 2017 році з посади комбат (37 років вислуги) і який встиг послужити і в СА і в ВСУ. Так шо свій білет з придуманим ВОС брехло можеш засунути собі у дупло. По друге, а з чого ти взяв що я житомирянин? Я закінчив кіевполітех де в нас була воєнка я живу на Подолі, киянин у 3-му коліні. А ти хоч і старий але брехло.
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23.04.2024 14:44 Відповісти
Шарль , вочевидь Азнавур , засунь консультацію свого дядька туди де тобі свербить (( Висновки собі які хочеш , такі і роби , але ти вже так затриндівся що землі важко , то у тебе у офіцера військового квитка немає , то є , то х.з. що тобі в голову збрело ..... я тобі написав свою вус , ту що ти тепер звеш вос , якщо тобі не дійшло в які часи я отримав той квиток , то вже і не дійде . Бувай , "трьохколінний подільський киянин" , що зве свою Альма-матер кіевполітехом , що робити мені зі своїм військовим білетом я без тебе точно вирішу , бо за віком мені він хіба що в рамку згодиться ((
А ти хоч і молодий , а , вочевидь , ідіот
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23.04.2024 17:10 Відповісти
Так, я маю військовий квіток як офіцер запаса і ВОС там вказаний. Але у діючого офіцера немає квітка а є посвідчення за що я і кажу. І нетреба мої слова пересмикувати, не у храп граємо. У дядьки після того як вийшов на пенсію теж посвідчення офіцера відібрали і у воєнкоматі видали військовий квіток і ВОС і освіта і проходження служби за посадами там теж є. Так у чому я не правий? Ти мабуть посвідчення офіцера ніколи не мав, тому що їм не служив і ніколи їм не був. По друге - якщо вік за 40 для тебе молодий, то тоді коли ж старий? З тіми смайликами що ти накльоцав на свій пост мені взагалі здається що ти юнак нерозумний! І чим тебе моя Альма-матір не влаштувала? К
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23.04.2024 17:29 Відповісти
Ти ідіот , чи у тебе ПТСР ? Чому запитую - бо не знаю як з тобою себе вести .......
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23.04.2024 17:42 Відповісти
Ідіот з деменцією і старе брехло - то ти!!! Тому пішов ти на ..й, з тобою спілкуватися мені не цікаво, бо нічого нового крім брехні я від тебе не почув.
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24.04.2024 12:54 Відповісти
Що у тебе , телепню, птср на фоні ідіотизму , чи ідіотизм як наслідок птср ?
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24.04.2024 15:53 Відповісти
ліцензійна.. це не зовсім українська
а з виду якась вона зависока... ув полі перекинеться
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18.04.2024 18:16 Відповісти
з протимінним V-профілем по іншому не вийде
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18.04.2024 20:28 Відповісти
А вам взагалі щось з продукції вітчизняного ОПК подобається га критики? Я так розумію що головні критики це ті хто від повісток ховається і армії взагалі ніколи не бачив. « Чим більше зброї -тим ближче перемога!» (маршал австро-угорщини К.Радецький).
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18.04.2024 18:39 Відповісти
біба і боба
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18.04.2024 19:03 Відповісти
Ну звісно ж свого не маємо, чомусь...
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18.04.2024 19:10 Відповісти
умеров виглядає як торгаш на базарі
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18.04.2024 19:20 Відповісти
Лучше бы Умерова не показывали, а то выглядит как нашкодивший двоечник, ничего не понимающий в предмете.
То он на карту смотрит отрешенным взглядом, то в боевой машине сидит как тушка, которую туда посадили, чтобы только сфотографировать.
Пусть лучше идет принимает присягу на верность Украине, а потом ищет тех, кто при его царстве успел скомуздить 10 млрд. гривен.
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18.04.2024 19:32 Відповісти
Подивились, потренділи і по радянській звичці пішли на накриту поляну
Це мабуть про цю зброю триндять подоляцькі боти і Зе волонтери щоб продавати на Захід.
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18.04.2024 19:49 Відповісти
Цьому сирському нєх. робити? Тільки фоткатися? Фронт сиплеться біля Часового Яру, Кринок, Кліщіївки, Роботиного... біда в Харкові, Чернігові... а це падло їздить і фоткається з тупим чурбаном на пару. Оце і є частина плану з ліквідації України.
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18.04.2024 21:20 Відповісти
... і щось ні слова про суто українські розробки бтр Отаман 6х6 і 8х8 які промайнули на відео...
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18.04.2024 22:28 Відповісти
Мене мучать невиразні сумніви, казав відомий персонаж фільму, дивлячись на "князя" Милославського.

Якщо у ЗСУ вже є такі машини, як Patria(Rosomak), то у чому сенс оцього одоробила?
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18.04.2024 22:38 Відповісти
п.с. На знімку - Patria(Rosomak), а одоробило - Mbombe 6х6
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18.04.2024 22:43 Відповісти
Ти хоча б фото БТР а у статті подивився….
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18.04.2024 22:56 Відповісти
Ти сам зрозумів, що написав?
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18.04.2024 23:04 Відповісти
Умеров разбирается в военном деле как свинья в апельсинах, впрочем так же как и в своей предыдущей работе .
А где мальчик делся который командует военной промышленностью?
Может пора заканчивать балаган, страна в очень сложной ситуации, а кадры сплошные скоморохи...
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18.04.2024 23:46 Відповісти
 
 