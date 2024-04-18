Сирському та Умєрову показали нову українську бронемашину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Сирському та Міністру оборони України Рустему Умєрову продемонстрували нові зразки озброєння та техніки державного виробництва.

Українським військовим вперше представили колісну бойову машину українського виробництва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Мілітарний.

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla та іншу техніку.

Нова українська броньована коласна машина, квітень 2024 року

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Втім, самим цікавим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується.

Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group.

З власних джерел "Мілітарному" відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств.

Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6. Фото: Paramount Group

Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6.

Mbombe 6×6

Mbombe – це колісна броньована бойова машина, що була розроблена компанією Paramount Group у 2010 році.

Бронемашина вміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло. Окрім них в машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.

Вихід із десантного відділення для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні реалізований через кормову апарель.

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Нова українська броньована колісна машина, квітень 2024 року

У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.

Крім того, розробник позиціонує свій бронеавтомобіль як мінозахищену бойову одиницю, що здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу.

В якості озброєння представлена на відео локалізована бронемашина отримала український бойовий модуль "Спис-Синтез".

Він оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, спареним кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм. Крім того в модуль інтегрований протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" з пусковими для 2 ракет.

Модуль стабілізований у двох площинах, тому оператор може відносно влучно вести вогонь під час руху. Для роботи у всепогодному режимі приціл навідника оснащений тепловізійним каналом.

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Український бойовий модуль "Спис-Синтез"

Машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.