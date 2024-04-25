Защищая Украину, погибла военнослужащая ВСУ Алла Пушкарчук. ФОТО

25 апреля 2024 года в боях с российскими оккупантами погибла военнослужащая ВСУ Алла (Рута) Пушкарчук.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке Елена Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Аллу "Руту" Пушкарчук сегодня убили россияне. Невозможно это осознать... Невероятная, хрупкая, умная, красивая девушка-воин, бусолистка, которая расписывала подвалы стихами Жадана, украшала цветами и книгами дома, в которых жили, когда менялись с позиции. Несмотря на кровь, боль и эту ужасную войну находила и видела вокруг себя прекрасное. По всей линии фронта, где бы ни была, спасала животных. Когда мой муж не выходил на связь, писала: "На позиции сломался генератор, поэтому Седой не на связи. Не знаю, предупреждал ли тебя, поэтому решила написать)". Или сбрасывала фото Игоря с подписью "Поел и в шапке". Присылала смешные фото и видео с позиций. Жаловались немного друг другу на долбоебов. Когда я была на чтениях Жадана, записала тебе видео и обещала, что обязательно пойдем как-то вместе, а на одном из концертов его группы выпросила у Жадана для тебя автограф. На день рождения ты подарила мне красивый дукач, который теперь не просто подарок от тебя, а память!

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Рута, так не должно было быть, ты должна была жить! Ты должна была увидеть нашу победу. Ты - один из ее символов. Навсегда в нашей памяти

Безграничная поддержка тебе, Максим Кука, всегда на связи. Сил тебе", - сказано в сообщении.