Захищаючи Україну, загинула військовослужбовиця ЗСУ Алла Пушкарчук. ФОТО

25 квітня 2024 року у боях з російськими окупантами загинула військовослужбовиця ЗСУ Алла (Рута) Пушкарчук.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Олена Козаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Аллу "Рута" Пушкарчук сьогодні вбили росіяни. Неможливо це усвідомити... Неймовірна, тендітна, розумна, красива дівчина-воїн, бусолістка, яка розписувала підвали віршами Жадана, прикрашала квітами й книжками хати в яких жили коли мінялися з позиції. Попри кров, біль і цю жахливу війну знаходила і бачила навколо себе прекрасне. По всій лінії фронту де би не була рятувала тварин. Коли мій чоловік не виходив на зв’язок писала "На позиції зламався генератор, то Сивий не на зв’язку. Не знаю, чи попереджав тебе, то вирішила написати)", або скидала фото Ігоря з підписом "Поїв і в шапці", присилала смішні фото і відео з позицій. Бідкалися трохи одна одній на довбойобів. Коли я була на читаннях Жадана записала тобі відео і обіцяла, що обов'язково підемо якось разом, а на одному з концертів його гурту випросила у Жадана для тебе автограф. На День Народження ти подарувала мені гарнезний дукач, який тепер не просто подарунок від тебе, а пам'ять!

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Руто, так не мало бути, ти мала жити! Ти мала побачити нашу перемогу. Ти один з її символів. Назавжди в нашій пам'яті

Безмежна підтримка тобі Максим Кука, завжди на зв'язку. Сил тобі", - йдеться у повідомленні.